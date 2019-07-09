"Танці з зірками-2019": названа найбажаніша учасниця проекту

Українські глядачі, шанувальники проекту "Танці з зірками" назвали учасницю, яка, на їхню думку, повинна стати героїнею нового сезону шоу.

Так, OBOZREVATEL раніше провів опитування серед читачів і з'ясував, що найбільше українці хочуть побачити на паркеті "Танців" у 2019 році співачку Настю Каменських (NK). За неї проголосувало 22% глядачів.

Настя Каменських Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських Фото: instagram/kamenskux

На другому місці розташувалася акторка Анна Кошмал, зібравши 12% голосів.

Анна Кошмал Фото: instagram/smorkovkina

Третє місце поділили між собою телеведуча Ольга Фреймут і зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець. За них проголосувало по 10% глядачів.

Ольга Фреймут Фото: instagram/freimutolia

Олена Кравець Фото: instagram/lennykravets

Зазначимо, що "1+1" досі не оприлюднив ні список учасників, ні членів журі, ні навіть дату виходу першого впуску шостого сезону "Танців з зірками". Тільки в кінці червня телеканал офіційно підтвердив, що сезону все-таки бути, написавши про це на офіційній сторінці проекту в Instagram. Всі подробиці читайте за цим посиланням.

Раніше OBOZREVATEL згадував докладніше про кожного переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні. Про те, як вони змінилися у 2019 році, читайте за посиланням.

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