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"Танці з зірками-2019": названа найбажаніша учасниця проекту

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Українські глядачі, шанувальники проекту "Танці з зірками" назвали учасницю, яка, на їхню думку, повинна стати героїнею нового сезону шоу.

Так, OBOZREVATEL раніше провів опитування серед читачів і з'ясував, що найбільше українці хочуть побачити на паркеті "Танців" у 2019 році співачку Настю Каменських (NK). За неї проголосувало 22% глядачів.

"Танці з зірками-2019": названа найбажаніша учасниця проекту

Настя Каменських

Фото: instagram/kamenskux

"Танці з зірками-2019": названа найбажаніша учасниця проекту

Настя Каменських

Фото: instagram/kamenskux

"Танці з зірками-2019": названа найбажаніша учасниця проекту

Настя Каменських

Фото: instagram/kamenskux

На другому місці розташувалася акторка Анна Кошмал, зібравши 12% голосів.

"Танці з зірками-2019": названа найбажаніша учасниця проекту

Анна Кошмал

Фото: instagram/smorkovkina

Третє місце поділили між собою телеведуча Ольга Фреймут і зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець. За них проголосувало по 10% глядачів.

"Танці з зірками-2019": названа найбажаніша учасниця проекту

Ольга Фреймут

Фото: instagram/freimutolia

"Танці з зірками-2019": названа найбажаніша учасниця проекту

Олена Кравець

Фото: instagram/lennykravets

Зазначимо, що "1+1" досі не оприлюднив ні список учасників, ні членів журі, ні навіть дату виходу першого впуску шостого сезону "Танців з зірками". Тільки в кінці червня телеканал офіційно підтвердив, що сезону все-таки бути, написавши про це на офіційній сторінці проекту в Instagram. Всі подробиці читайте за цим посиланням.

Раніше OBOZREVATEL згадував докладніше про кожного переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні. Про те, як вони змінилися у 2019 році, читайте за посиланням.

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