"Танці з зірками 2019": хто покинув п'ятий випуск шоу

22 вересня о 21:00 пройшов п'ятий випуск розважального шоу "Танці з зірками". В результаті глядацького голосування проект залишили MARUV і Jay.

В ефірі танцювальної програми вони виконали стріп, чим викликали невдоволення у багатьох користувачів мережі. Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі шоу.

Pfзначимо, що за свій виступ пара отримала від суддів 23 бали, але глядачі віддали перевагу Дзідзьо.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в попередньому випуску шоу покинули Надія Матвєєва і Валерій Шохін.

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