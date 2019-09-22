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23 вересня • оновлено в 01:46
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"Танці з зірками 2019": хто покинув п'ятий випуск шоу

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22 вересня о 21:00 пройшов п'ятий випуск розважального шоу "Танці з зірками". В результаті глядацького голосування проект залишили MARUV і Jay.

В ефірі танцювальної програми вони виконали стріп, чим викликали невдоволення у багатьох користувачів мережі. Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі шоу.

"Танці з зірками 2019": хто покинув п'ятий випуск шоу
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"Це занадто!" MARUV обурила мережу зухвалим образом в латексному костюмі

Pfзначимо, що за свій виступ пара отримала від суддів 23 бали, але глядачі віддали перевагу Дзідзьо.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в попередньому випуску шоу покинули Надія Матвєєва і Валерій Шохін.

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Тема
Танці з зірками
Особа
MARUV
Місце
Україна
Тег
Танці з зірками
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