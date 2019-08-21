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"Танці з зірками 2019": хто найсексуальніша учасниця шоу

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Новий сезон популярного українського шоу "Танці з зірками" стартує вже 25 серпня. Так, недавно організатори оголосили імена всіх 14 учасників, які будуть радувати глядачів ефектними танцями на паркеті.

У танцювальному шоу візьмуть участь 8 жінок. OBOZREVATEL пропонує читачеві визначити найсексуальнішу учасницю.

"Танці з зірками 2019": хто найсексуальніша учасниця шоу
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TAYANNA

"Танці з зірками 2019": хто найсексуальніша учасниця шоу

Олена Кравець

"Танці з зірками 2019": хто найсексуальніша учасниця шоу

Анна Різатдінова

"Танці з зірками 2019": хто найсексуальніша учасниця шоу

MARUV

"Танці з зірками 2019": хто найсексуальніша учасниця шоу

Ксенія Мішина

"Танці з зірками 2019": хто найсексуальніша учасниця шоу

Людмила Барбір

"Танці з зірками 2019": хто найсексуальніша учасниця шоу

Надія Матвєєва

"Танці з зірками 2019": хто найсексуальніша учасниця шоу

Вікторія Булітко

"Танці з зірками 2019": хто найсексуальніша учасниця шоу

Як повідомляв OBOZREVATEL, членами журі в цьому році стали: всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар.

Про кожного переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні, і як вони змінилися в 2019 році, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Танці з зірками
Особи
Олена Кравець MARUV TAYANNA Ганна Різатдінова
Місце
Україна
Тег
Танці з зірками
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