"Танці з зірками 2019": хто найсексуальніша учасниця шоу

Новий сезон популярного українського шоу "Танці з зірками" стартує вже 25 серпня. Так, недавно організатори оголосили імена всіх 14 учасників, які будуть радувати глядачів ефектними танцями на паркеті.

У танцювальному шоу візьмуть участь 8 жінок. OBOZREVATEL пропонує читачеві визначити найсексуальнішу учасницю.

TAYANNA

Олена Кравець

Анна Різатдінова

MARUV

Ксенія Мішина

Людмила Барбір

Надія Матвєєва

Вікторія Булітко

Як повідомляв OBOZREVATEL, членами журі в цьому році стали: всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар.

Про кожного переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні, і як вони змінилися в 2019 році, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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