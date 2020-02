Танці Каменських і Балана, дружина відомого співака, фанат Monatik з РФ: чим запам'ятався третій ефір "Голос країни"

У неділю, 2 лютого, на каналі "1+1" відбувся третій випуск шоу "Голос країни-10". На етапі сліпих прослуховувань виконавці боролися за право стати частиною команди суддів: Dan Balan, Monatik, Тіни Кароль, Потапа і Насті Каменських.

Дружина хіп-хоп артиста "Вова зі Львова"

Яскрава співачка і дружина хіп-хоп артиста "Вова зі Львова" Уляна Малиняк, яка останні п'ять років живе в Лос-Анджелесі, виконала пісню "Світанок". Учасниця зізналася, що сумує за Україною і сподівається, що "Голос країни" допоможе їй прийняти доленосне рішення – повертатися додому або залишатися в Америці.

Втім, незважаючи на те, що тренерам сподобалося виконання Уляни, свої крісла до учасниці вони не розвернули.

Танці Каменських і Балана

У третьому ефірі виступив екс-учасник відомого українського гурту "Чотири королі" Євген Анішко. Підкорити шоу він вирішив з піснею Luis Fonsi "Despacito". Почувши запальну композицію, Настя Каменських і Дан Балан не змогли всидіти на місці і почали танцювати.

Примітно, що Анішко виявився не тільки відомим виконавцем, але і знайомим Тіни Кароль. За словами співачки, разом з Євгеном вони пили чай в гуртожитку в 2002-2003 роках.

Своїм тренером Анішко обрав Дана Балана.

Шанувальник Monatik з Таганрога

Володимир Ідіатуллін, який приїхав на "Голос країни" з Росії, є справжнім фанатом Monatik. Співака Ідіатуллін називає українським Майклом Джексоном і мріяв заспівати дуетом з артистом.

Примітно, що під час третього ефіру мрія Володимира здійснилася – разом з Monatik він виконав один з хітів співака. Правда, далі брати участь у шоу учасник не буде – жоден з тренерів не розвернув своє крісло.

Відома модель

Професійна модель Катерина Степура, яка встигла попрацювати з багатьма відомими глянцевими виданнями, прийшла підкорювати проект своїм голосом. Для виступу учасниця обрала пісню "Do not kill my vibes" співачки Sigrid.

Тренерами дівчини стали Потап і Настя Каменських.

Бібліотекарка з голосом Леді Гаги

Бібліотекарка і працівниця караоке Анна Боршовська крім виконання хіта Леді Гаги "Always remember us this way", також заспівала в дуеті з Настею Каменських її пісню "Обіцяю". Крім того, учасниця також приєдналася до команди Потапа і Каменських.

