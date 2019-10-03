Тані з "Універу" — 42: як виглядає і куди зникла Валентина Рубцова

3 жовтня 42 роки виповнюється Валентині Рубцовій – російській актрисі, виконавиці головної ролі в серіалі "Універ" та ситкомі "СашаТаня".

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінювалася актриса.

Валентина Рубцова nastroy.net

Валентина Павлівна Рубцова народилася в жовтні 1977 року в місті Макіївці Донецької області в багатодітній родині. Батько працював у шахті, а мати спочатку була вчителем в школі для глухонімих, а потім перейшла на роботу в відділення міліції.

Валентина Рубцова в дитинстві 24smi.org

Рубцова з дитинства мріяла стати актрисою. В юності брала участь в різних театральних постановках і виставах. З 1994 по 1996 рік працювала в Донецькому обласному театрі юного глядача. У 1996 році вступила в РАТІ-ГІТІС на курс акторської майстерності.

Під час навчання в ГІТІСі з 1999 по 2003 рік була солісткою гурту "Девочки".

Група "Девочки" 24smi.org

У 2009 році, після отримання російського громадянства, вийшла заміж. 1 грудня 2011 року у неї народилася дочка Софія.

Рубцова з чоловіком і донькою nastroy.net

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка молодіжного серіалу Універ, Валентина Рубцова налякала мережу своїм новим знімком. Так, актриса постала перед шанувальниками у вельми незвичайному образі - на ній був грим, який додав артистці кілька десятків кілограмів.

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