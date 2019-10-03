Головна Новини
3 жовтня • оновлено в 10:09
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Тані з "Універу" — 42: як виглядає і куди зникла Валентина Рубцова

1.1т Читати матеріал російською

3 жовтня 42 роки виповнюється Валентині Рубцовій – російській актрисі, виконавиці головної ролі в серіалі "Універ" та ситкомі "СашаТаня".

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінювалася актриса.

Валентина Рубцова

Валентина Рубцова

nastroy.net

Новини
Російські актори підтримали засуджених за участь в мітингах: відео

Валентина Павлівна Рубцова народилася в жовтні 1977 року в місті Макіївці Донецької області в багатодітній родині. Батько працював у шахті, а мати спочатку була вчителем в школі для глухонімих, а потім перейшла на роботу в відділення міліції.

Валентина Рубцова в дитинстві

Валентина Рубцова в дитинстві

24smi.org

Рубцова з дитинства мріяла стати актрисою. В юності брала участь в різних театральних постановках і виставах. З 1994 по 1996 рік працювала в Донецькому обласному театрі юного глядача. У 1996 році вступила в РАТІ-ГІТІС на курс акторської майстерності.

Під час навчання в ГІТІСі з 1999 по 2003 рік була солісткою гурту "Девочки".

Група "Девочки"

Група "Девочки"

24smi.org

У 2009 році, після отримання російського громадянства, вийшла заміж. 1 грудня 2011 року у неї народилася дочка Софія.

Рубцова з чоловіком і донькою

Рубцова з чоловіком і донькою

nastroy.net

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка молодіжного серіалу Універ, Валентина Рубцова налякала мережу своїм новим знімком. Так, актриса постала перед шанувальниками у вельми незвичайному образі - на ній був грим, який додав артистці кілька десятків кілограмів.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel