"Танець для вовчиць": учасник "Танців з зірками" розвеселив мережу пародією на Винника

Український ведучий і учасник "Танці з зірками" Володимир Остапчук розвеселив мережу ефектним виступом на шоу.

Разом зі своєю партнеркою Ілоною Гвоздьової Остапчук виконав запальне танго під хіт "Вовчиця". Відео розмістили на офіційному акаунті проекту в Instagram.

Незважаючи на те, що танець Володимира Остапчука викликав овації в залі, судді шоу поставили парі тільки 22 бали.

"Остапчук більше схожий в перуці на Курта Кобейна, ніж на Винника", "Олег Анатолійович, це ви?", "Танець для всіх вовчиць України", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 1 вересня на телеканалі "1 + 1" пройшов другий випуск популярного танцювального шоу "Танці з зірками".

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