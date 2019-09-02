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2 вересня • оновлено в 09:56
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"Танець для вовчиць": учасник "Танців з зірками" розвеселив мережу пародією на Винника

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Український ведучий і учасник "Танці з зірками" Володимир Остапчук розвеселив мережу ефектним виступом на шоу.

Разом зі своєю партнеркою Ілоною Гвоздьової Остапчук виконав запальне танго під хіт "Вовчиця". Відео розмістили на офіційному акаунті проекту в Instagram.

"Танець для вовчиць": учасник "Танців з зірками" розвеселив мережу пародією на Винника
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Незважаючи на те, що танець Володимира Остапчука викликав овації в залі, судді шоу поставили парі тільки 22 бали.

"Остапчук більше схожий в перуці на Курта Кобейна, ніж на Винника", "Олег Анатолійович, це ви?", "Танець для всіх вовчиць України", - пишуть в мережі.

"Танець для вовчиць": учасник "Танців з зірками" розвеселив мережу пародією на Винника
"Танець для вовчиць": учасник "Танців з зірками" розвеселив мережу пародією на Винника
"Танець для вовчиць": учасник "Танців з зірками" розвеселив мережу пародією на Винника

Як раніше писав OBOZREVATEL, 1 вересня на телеканалі "1 + 1" пройшов другий випуск популярного танцювального шоу "Танці з зірками".

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Танці з зірками
Особи
Олег Винник Володимир Остапчук
Місце
Україна
Тег
Танці з зірками
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