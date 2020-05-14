"Там депресивна атмосфера!" Ексведуча "Орла і решки" Бадоєва висловилася про Україну

Ексведуча програми "Орел і решка" Жанна Бадоєва, яка зараз живе в Італії, висловилася про Україну.

Так, за словами зірки, вона раніше любила приїжджати до Києва. Адже, на її думку, це було процвітаюче місце. Однак зараз Бадоєва вважає, що Україна не розвивається і в ній дуже депресивна атмосфера. Про це вона розповіла в інтерв'ю програмі "Слава+" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Жанна Бадоєва Фото: vokrug.tv

"Україну кидає з боку в бік, не можу назвати це розвитком. Я дуже добре пам'ятаю Київ до всіх цих страшних подій. Раніше я дуже любила приїжджати в нього, це було процвітаюче місце. Зараз там дуже депресивна атмосфера, у мене відчуття небезпеки. Дуже дивні зміни відбуваються", – поділилася телеведуча.

Також вона додала, що не сумує за Україною. Адже зараз такий час, коли "можна сісти на літак і через кілька годин бути де завгодно".

Жанна Бадоєва Скріншот з відео

"Розумієш, зараз такий час, що ти не відчуваєш себе якимось відірваним від чогось. Що таке сумуєш? Це раніше, якщо ти їхав кудись, емігрував – це все, катастрофа. Це було неможливо. А що зараз? Кілька годин, і ти в Києві або ще десь. Тому немає такого, щоб я сумувала. До мене все приїжджають, я теж їжджу в Україну", – підсумувала Бадоєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча Жанна Бадоєва розповіла про карантин в Італії.