"Таку дружину пр**бати": екс-чоловік Лорак показав нову пасію і нарвався на гнів мережі

Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, з яким вона зі скандалом розлучилася після його публічної зради, показав нову кохану.
Відповідним фото він поділився на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що пара відпочиває в Іспанії.
"Життя стає дивовижним, коли ви знаходите людину, яка має ті ж почуття, що і ви і так само дивиться на майбутнє", — написав Мурат.
Мурат Налчаджиоглу з новою дівчиною
Фото з Instagram
Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію бізнесмена. Вони не змогли зрозуміти, як він міг "проміняти дружину на цю дівчину".
Зазначимо, що дівчину Мурата звати Самія Ахметова. Її акаунт в Instagram закритий, і в мережі практично немає інформації про неї. Відомо, що Самія живе в Києві.
Мурат Налчаджиоглу з новою дівчиною
Фото з Instagram
Мурат Налчаджиоглу з новою дівчиною
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Ані Лорак зі скандалом розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила майже 10 років в шлюбі.
Причиною розриву відносин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
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