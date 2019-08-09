"Таку дружину пр**бати": екс-чоловік Лорак показав нову пасію і нарвався на гнів мережі

Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, з яким вона зі скандалом розлучилася після його публічної зради, показав нову кохану.

Відповідним фото він поділився на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що пара відпочиває в Іспанії.

"Життя стає дивовижним, коли ви знаходите людину, яка має ті ж почуття, що і ви і так само дивиться на майбутнє", — написав Мурат.

Мурат Налчаджиоглу з новою дівчиною Фото з Instagram

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію бізнесмена. Вони не змогли зрозуміти, як він міг "проміняти дружину на цю дівчину".

Зазначимо, що дівчину Мурата звати Самія Ахметова. Її акаунт в Instagram закритий, і в мережі практично немає інформації про неї. Відомо, що Самія живе в Києві.

Мурат Налчаджиоглу з новою дівчиною Фото з Instagram

Мурат Налчаджиоглу з новою дівчиною Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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