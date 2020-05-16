"Такого Україна не переживе!" "Квартал 95" яскраво потролив Саакашвілі

Актори студії "Квартал 95" Степан Казанін та Ірина Сопонару потролили одіозного політика Міхеїла Саакашвілі, якого президент України Володимир Зеленський призначив керівником Виконавчого комітету реформ.

Так, раніше стало відомо, що Саакашвілі вирішив набирати собі команду для роботи за допомогою соціальної мережі Facebook. В "Кварталі" відзначили, що таких "нововведень" Саакашвілі Україна може вже не пережити. Про це йшла мова в шоу "ЧистоNews" (дивіться відео в кінці новини).

"Квартал" потролив Саакашвілі

Сопонару і Казанін згадали про популярну нині соціальну мережу TikTok, де користувачі часто публікують смішні, а іноді абсурдні короткі відео на загальний огляд.

"Коротко про головне: глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі вирішив набирати собі команду "реформаторів" через Facebook. Ну... Добре, що ні через TikTok. Цього наша країна точно не переживе", – зазначила Сопонару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Квартал 95" яскраво потролив президента України Володимира Зеленського і колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Коміки заявили, що через карантин у Києві так очистилася влада, що туди повертається скандальний політик. А також показали мініатюру про те, як Зеленський пропонував роботу Саакашвілі.