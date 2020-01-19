"Такий якийсь": Алла Пугачова ледь не образила Ігоря Ніколаєва на його дні народження

Легендарна співачка Алла Пугачова озвучила на дні народження композитора Ігоря Ніколаєва своєрідний тост.

Коли вона взяла слово, то розповіла всім присутнім, яким багато років тому був Ніколаєв.

"Коли ти з'явився у моєму житті, ти був такий юний, такий... Якийсь... Але амбітний!", - розповіла Пугачова.

Причому слова "Такий... Якийсь", - були сказані нею з поблажливістю, і співачка, здається, не наважилася озвучити епітети, які хотіла.

Один з гостей втрутився в незручну ситуацію і вигукнув "Ще без вусів був!", маючи на увазі час, про який згадала Алла Борисівна.

Нагадаємо, 17 січня Ігорю Ніколаєву виповнилося 60 років.

На дні народження Ігоря Ніколаєва Алла Пугачова несподівано перервала танець з ювіляром.

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