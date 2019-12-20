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20 грудня • оновлено в 12:01
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"Такий тонкий": Успенська розповіла Гордону про еротичний сон з Путіним

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Російська співачка українського походження Любов Успенська, яка нещодавно провела концерти в Україні, розповіла про те, що одного разу їй наснився еротичний сон з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це вона розповіла в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "У гостях у Гордона". (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки)

"Такий тонкий": Успенська розповіла Гордону про еротичний сон з Путіним
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"Такий тонкий": Успенська розповіла Гордону про еротичний сон з Путіним

Скріншот з відео

"Снився сон, що я сиджу біля каміна. Володимир Володимирович зі мною сидить. Він такий тонкий, чуттєвий. Я побачила в ньому не президента, а чоловіка", – розповіла Успенська.

Артистка зазначила, що розповіла Путіну про цей сон.

"Такий тонкий": Успенська розповіла Гордону про еротичний сон з Путіним

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2019 Успенська записала новий хіт українською мовою "Бути без тебе" зі співаком з Одеси Андрієм Большедворським і розлютила росіян.

  • Коли Успенська вирушила в осінній тур Україною, росіяни зацькували її в мережі.

  • Тим часом, українці дуже люблять співачку і радіють її приїзду. На одному з концертів лідера Радикальної партії Олега Ляшка помітили танцюючим під її музику.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особи
Любов Успенська Дмитро Гордон Володимир Путін
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