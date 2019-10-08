"Таких талантів ще не було!" У мережі ажіотаж навколо нових зірок "Х-фактор"

У мережі виник ажіотаж через виступ гурту NZK у новому ефірі шоу телеканалу СТБ "Х-фактор". Трек має назву "На Даху Я".

Відео опубліковане на YouTube. За кілька днів воно набрало понад 200 тисяч переглядів, майже три тисячі лайків і кілька сотень коментарів.

Зазначимо, що у складі NZK є ексучасник гурту "NewZcool" Вася NAPILNIK, який багато років виступав разом із суддею "Х-фактор" Настею Каменських.

"Мої колеги в шоці, вони навіть не знають, як реагувати. І це дуже круто! У нас просто відпала щелепа, а це значить, що у вас точно є той самий Х-фактор. Мені сподобався ваш виступ, це дуже оригінально. Я кажу вам "так", – промовила Каменських.

Решта суддів теж оцінили гумор конкурсантів. Данилко звернув увагу на "хорошу лірику в пісні", повеселивши свою колегу Олю Полякову. NZK пройшли далі в тренувальний табір.

"Це шедевр. Мене ковбасить. Ааааа. На даху я", "Насправді, смішно вийшло, ця гра слів, ще й на різниці української та російської мов", "Таких талановитих ще не було", "Клас! Це точно стане хітом", – написали в коментарях до відео.

Кліп з'явився в мережі на початку жовтня. Менш ніж за два тижні він набрав вже понад 1,3 мільйонів переглядів.

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