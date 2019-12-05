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5 грудня • оновлено в 22:36
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"Такі речі приховують": епатажний шоумен зробив заяву про хворобу Заворотнюк

5.4т
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Російський шоумен і радіоведучий Гоген Солнцев підтримав позицію родини хворої на рак Анастасії Заворотнюк.

Він розповів у коментарі "Дни.ру", чому родичі не виносять на публіку подробиці про хворобу (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Ситуація з такими проблемами стала особистою для Гогена, оскільки його дружину Катю, яка також лежить у лікарні, сфотографували, а знімок поширили в мережі.

Гоген Солнцев підтримав родину Заворотнюк

Гоген Солнцев підтримав родину Заворотнюк

"Про "болячки" говорити не дуже красиво, це недоречно. Як правило, такі речі приховують, як абсолютно правильно зробила родина Анастасії Заворотнюк, у якій теж, наскільки я розумію, є проблеми зі здоров'ям", – зазначив Солнцев.

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За його словами, всі зливи у мережі щодо хворих знаменитостей виходять від продажних медиків, яких у Росії чимало.

"Ініціатива була від продажних медпрацівників, які в найуразливіший момент Катерину сфотографували. Ці фотографії викликали такий резонанс, що мені довелося переплачувати потрійний квиток і летіти за такі гроші в Москву", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія Москва
Теги
шоу-бизнес чутки скандали
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Это чучело "поддержало" и кинулось обмусоливать трагедию. И Обоз "поддержал": написал статью о представителях "страны-агрессора". ДБЛ БЛТ.
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