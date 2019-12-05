"Такі речі приховують": епатажний шоумен зробив заяву про хворобу Заворотнюк

Російський шоумен і радіоведучий Гоген Солнцев підтримав позицію родини хворої на рак Анастасії Заворотнюк.
Він розповів у коментарі "Дни.ру", чому родичі не виносять на публіку подробиці про хворобу (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
Ситуація з такими проблемами стала особистою для Гогена, оскільки його дружину Катю, яка також лежить у лікарні, сфотографували, а знімок поширили в мережі.
Гоген Солнцев підтримав родину Заворотнюк
"Про "болячки" говорити не дуже красиво, це недоречно. Як правило, такі речі приховують, як абсолютно правильно зробила родина Анастасії Заворотнюк, у якій теж, наскільки я розумію, є проблеми зі здоров'ям", – зазначив Солнцев.
За його словами, всі зливи у мережі щодо хворих знаменитостей виходять від продажних медиків, яких у Росії чимало.
"Ініціатива була від продажних медпрацівників, які в найуразливіший момент Катерину сфотографували. Ці фотографії викликали такий резонанс, що мені довелося переплачувати потрійний квиток і летіти за такі гроші в Москву", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості й може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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