"Такі речі приховують": епатажний шоумен зробив заяву про хворобу Заворотнюк

Російський шоумен і радіоведучий Гоген Солнцев підтримав позицію родини хворої на рак Анастасії Заворотнюк.

Він розповів у коментарі "Дни.ру", чому родичі не виносять на публіку подробиці про хворобу (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Ситуація з такими проблемами стала особистою для Гогена, оскільки його дружину Катю, яка також лежить у лікарні, сфотографували, а знімок поширили в мережі.

Гоген Солнцев підтримав родину Заворотнюк

"Про "болячки" говорити не дуже красиво, це недоречно. Як правило, такі речі приховують, як абсолютно правильно зробила родина Анастасії Заворотнюк, у якій теж, наскільки я розумію, є проблеми зі здоров'ям", – зазначив Солнцев.

За його словами, всі зливи у мережі щодо хворих знаменитостей виходять від продажних медиків, яких у Росії чимало.

"Ініціатива була від продажних медпрацівників, які в найуразливіший момент Катерину сфотографували. Ці фотографії викликали такий резонанс, що мені довелося переплачувати потрійний квиток і летіти за такі гроші в Москву", – додав він.

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