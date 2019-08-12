"Таке не повинно, с*ка, відбуватися!" Російські зірки жорстко висловилися про мітинг в Москві

Російські артисти Єгор Крід і Сергій Лазарєв гнівно висловилися про інцидент, який стався 10 серпня під час мітингу в Москві.

Так, в мережі з'явилося відео, на якому видно, як після масового зібрання під час затримання поліцейський вдарив дівчину кулаком в живіт. За словами Єгора і Сергія, щоб вона не зробила, такого не повинно відбуватися (відео дивіться нижче).

Сергій Лазарєв і Єгор Крід

"Бл*ть, побачив цю жесть в YouTube і не можу пройти повз цього піз**цу! Яким треба бути виродком, щоб вдарити під дих слабку стать. Взагалі наплювати, що вона зробила, таке просто не повинно, с*ка, відбуватися! Я дуже сподіваюся, що на це звернуть увагу, його знайдуть, покарають і йому це все таки не зійде з рук", — написав Єгор Крід.

Також Лазарєв заявив, що це ганьба і він проти насильства в будь-якому прояві.

"Я не можу не викласти цей ролик, який я побачив у Єгора. Щоб вона не зробила, мужик не може бити жінку !! А ця "не людина" — ще й при виконанні! Хотілося б побачити його обличчя! Соромно! Ганьба! Я проти насильства в будь-якому прояві", — написав Сергій.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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