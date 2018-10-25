МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

''Така стара'': шанувальників стурбував зовнішній вигляд Лорак

2.2тЧитати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка стала жертвою публічної подружньої зради, стурбувала зовнішнім виглядом прихильників.

Артистка опублікувала в своєму акаунті в Instagram знімок зі своєю дочкою Софією, яка була присутня разом із зірковою мамою в музичному проекті "Голос". Користувачі помітили, що співачка виглядає постарілою та втомленною.

"Моя маленька помічниця завжди зі мною в проекті "Голос", – підписала Лорак під фотографією, на якій вона обіймає Софію, сидячи на суддівському кріслі.

Новини
Чоловік Ані Лорак зробив татуювання з ім'ям коханої: опубліковано фото

"Тільки я помітила стару в'ялу тітку? А, це ж ви", "Жах який... зробіть їй корекцію брів", "Лорак така стара", "Через пластику на Машку Распутіну схожа", "Очі заплакані наче", - написали в мережі.

''Така стара'': шанувальників стурбував зовнішній вигляд Лорак
''Така стара'': шанувальників стурбував зовнішній вигляд Лорак
''Така стара'': шанувальників стурбував зовнішній вигляд Лорак
''Така стара'': шанувальників стурбував зовнішній вигляд Лорак
''Така стара'': шанувальників стурбував зовнішній вигляд Лорак

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі Лорак розкритикували через невдало обране вбрання, яке додало їй одразу кілька кілограмів.

Особа
Ані Лорак
Об'єкт
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги