''Така стара'': шанувальників стурбував зовнішній вигляд Лорак

Українська співачка Ані Лорак, яка стала жертвою публічної подружньої зради, стурбувала зовнішнім виглядом прихильників.

Артистка опублікувала в своєму акаунті в Instagram знімок зі своєю дочкою Софією, яка була присутня разом із зірковою мамою в музичному проекті "Голос". Користувачі помітили, що співачка виглядає постарілою та втомленною.

"Моя маленька помічниця завжди зі мною в проекті "Голос", – підписала Лорак під фотографією, на якій вона обіймає Софію, сидячи на суддівському кріслі.

"Тільки я помітила стару в'ялу тітку? А, це ж ви", "Жах який... зробіть їй корекцію брів", "Лорак така стара", "Через пластику на Машку Распутіну схожа", "Очі заплакані наче", - написали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі Лорак розкритикували через невдало обране вбрання, яке додало їй одразу кілька кілограмів.