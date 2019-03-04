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"Так звучить Україна!" Учасниця "Голосу країни" підірвала мережу своїм виступом

128.1тЧитати матеріал російською

Учасниця вокального шоу "Голос Країни" Оксана Муха захопила користувачів мережі своїм виконанням пісні "Де ти тепер?" легендарної співачки Квітки Цісик. Так, їй вдалося розвернути до себе двох тренерів — Дана Балана і Потапа.

У результаті вона вибрала команду Дана, у такий спосіб залишивши Потапа без екстра-учасника. Менш ніж за добу виступ Мухи набрав тисячі переглядів і сотні коментарів.

Оксана Муха

Оксана Муха

Скріншот з відео

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Оксана Муха

Оксана Муха

Скріншот з відео

Оксана Муха — українська співачка і скрипалька, лауреат Гран-прі першого Міжнародного конкурсу українського романсу ім. Квітки Цісик. Із дитинства вона захоплюється творчістю Цісик і бачить свою місію в тому, щоб прославляти її пісні та доносити їх до якомога більшої кількості слухачів.

Виступ Мухи викликав у мережі ажіотаж. Багато шанувальників вокального шоу "Голос" і Квітки Цісик зазначили, що це виконання було одним із кращих на проекті.

Менше ніж за добу відео з виступом Оксани Мухи набрало більше 70 тисяч переглядів і сотні коментарів.

"Так звучить Україна!" Учасниця "Голосу країни" підірвала мережу своїм виступом
"Так звучить Україна!" Учасниця "Голосу країни" підірвала мережу своїм виступом
"Так звучить Україна!" Учасниця "Голосу країни" підірвала мережу своїм виступом
"Так звучить Україна!" Учасниця "Голосу країни" підірвала мережу своїм виступом
"Так звучить Україна!" Учасниця "Голосу країни" підірвала мережу своїм виступом
"Так звучить Україна!" Учасниця "Голосу країни" підірвала мережу своїм виступом
"Так звучить Україна!" Учасниця "Голосу країни" підірвала мережу своїм виступом
"Так звучить Україна!" Учасниця "Голосу країни" підірвала мережу своїм виступом
"Так звучить Україна!" Учасниця "Голосу країни" підірвала мережу своїм виступом
"Так звучить Україна!" Учасниця "Голосу країни" підірвала мережу своїм виступом
"Так звучить Україна!" Учасниця "Голосу країни" підірвала мережу своїм виступом
"Так звучить Україна!" Учасниця "Голосу країни" підірвала мережу своїм виступом
"Так звучить Україна!" Учасниця "Голосу країни" підірвала мережу своїм виступом

Як раніше писав OBOZREVATEL, у неділю, 3 березня, на телеканалі "1+1" пройшов сьомий випуск вокального шоу "Голос країни". Традиційно, крісла суддів зайняли співачка Тіна Кароль, репер і продюсер Потап, танцюрист і співак Діма Монатік, а також їхній молдовський колега Дан Балан.

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Читайте всі новини по темі "голос країни" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
голос країни
Місце
Україна
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Шинкаренко Виктор
Шинкаренко Виктор
Вот кого надо отправлять на Евровидение! Горе-организаторы...
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2
0
Camobar Camcon
Camobar Camcon
Нащо ми проводили євровідбір, ось представник України на Євро,
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Славина Антонина
Славина Антонина
голос Оксани - УНІВЕРСАЛЬНИЙ !!! Читаю коменти - і докорінно не згодна, щодо обмеженності у вокальному амплуа. Стверджую, як фахівець! (а не як музичні недоучки аласанія з квінтою, що "зклепали" нам скандальний відбір до Евробачення) у Оксани ДУЖЕ гарні перспективи. У неї прекрасний ІНСТРУМЕНТ голос, яким вона віртуозно користується...Тонко відчува музику у повній гармонії з власною душею і з душею НАЦІЇ. Браво!!! Все буде добре! Неймовірний потенціал. Бажаю успіху!
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