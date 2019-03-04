"Так звучить Україна!" Учасниця "Голосу країни" підірвала мережу своїм виступом

Учасниця вокального шоу "Голос Країни" Оксана Муха захопила користувачів мережі своїм виконанням пісні "Де ти тепер?" легендарної співачки Квітки Цісик. Так, їй вдалося розвернути до себе двох тренерів — Дана Балана і Потапа.

У результаті вона вибрала команду Дана, у такий спосіб залишивши Потапа без екстра-учасника. Менш ніж за добу виступ Мухи набрав тисячі переглядів і сотні коментарів.

Оксана Муха Скріншот з відео

Оксана Муха Скріншот з відео

Оксана Муха — українська співачка і скрипалька, лауреат Гран-прі першого Міжнародного конкурсу українського романсу ім. Квітки Цісик. Із дитинства вона захоплюється творчістю Цісик і бачить свою місію в тому, щоб прославляти її пісні та доносити їх до якомога більшої кількості слухачів.

Виступ Мухи викликав у мережі ажіотаж. Багато шанувальників вокального шоу "Голос" і Квітки Цісик зазначили, що це виконання було одним із кращих на проекті.

Менше ніж за добу відео з виступом Оксани Мухи набрало більше 70 тисяч переглядів і сотні коментарів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у неділю, 3 березня, на телеканалі "1+1" пройшов сьомий випуск вокального шоу "Голос країни". Традиційно, крісла суддів зайняли співачка Тіна Кароль, репер і продюсер Потап, танцюрист і співак Діма Монатік, а також їхній молдовський колега Дан Балан.

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