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8 січня • оновлено в 08:37
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"Так схожа на маму": дочка Началової зростає її копією. Фото

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13-річна дочка Юлії Началової Віра з віком стає все більше схожа на свою маму.

До такого висновку прийшли шанувальники, побачивши нове фото дівчинки, яке на своїй сторінці в Instagram опублікував її батько Євген Алдонін.

Юлія Началова з донькою Вірою

Юлія Началова з донькою Вірою

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"Не почувалася сиротою": як зараз живе 13-річна дочка Началової

Так, після смерті співачки Алдонін став частіше спілкуватися і бачитися з дочкою. Не стали винятком і новорічні вихідні – їх тато і дочка теж провели разом.

А днями Євген опублікував новий спільний знімок з Вірою.

У коментарях під фото шанувальники відзначили, що дівчинка стає все більше схожа на свою маму Юлію Началову:

"Мамині очі", "Стає схожа на маму", "Зараз прям стає добре видно риси обличчя Юлії у Віри".

"Так схожа на маму": дочка Началової зростає її копією. Фото
"Так схожа на маму": дочка Началової зростає її копією. Фото
"Так схожа на маму": дочка Началової зростає її копією. Фото
"Так схожа на маму": дочка Началової зростає її копією. Фото
"Так схожа на маму": дочка Началової зростає її копією. Фото
"Так схожа на маму": дочка Началової зростає її копією. Фото
"Так схожа на маму": дочка Началової зростає її копією. Фото
Євген Алдонін з донькою Вірою

Євген Алдонін з донькою Вірою

Instagram @evgeny_aldonin

Євген Алдонін з донькою Вірою

Євген Алдонін з донькою Вірою

Instagram @evgeny_aldonin

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особа
Юлія Началова
Місце
Росія
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