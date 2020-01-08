"Так схожа на маму": дочка Началової зростає її копією. Фото

13-річна дочка Юлії Началової Віра з віком стає все більше схожа на свою маму.

До такого висновку прийшли шанувальники, побачивши нове фото дівчинки, яке на своїй сторінці в Instagram опублікував її батько Євген Алдонін.

Юлія Началова з донькою Вірою ВокругТВ

Так, після смерті співачки Алдонін став частіше спілкуватися і бачитися з дочкою. Не стали винятком і новорічні вихідні – їх тато і дочка теж провели разом.

А днями Євген опублікував новий спільний знімок з Вірою.

У коментарях під фото шанувальники відзначили, що дівчинка стає все більше схожа на свою маму Юлію Началову:

"Мамині очі", "Стає схожа на маму", "Зараз прям стає добре видно риси обличчя Юлії у Віри".

Євген Алдонін з донькою Вірою Instagram @evgeny_aldonin

Євген Алдонін з донькою Вірою Instagram @evgeny_aldonin

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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