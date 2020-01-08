"Так схожа на маму": дочка Началової зростає її копією. Фото

13-річна дочка Юлії Началової Віра з віком стає все більше схожа на свою маму.
До такого висновку прийшли шанувальники, побачивши нове фото дівчинки, яке на своїй сторінці в Instagram опублікував її батько Євген Алдонін.
Юлія Началова з донькою Вірою
ВокругТВ
Так, після смерті співачки Алдонін став частіше спілкуватися і бачитися з дочкою. Не стали винятком і новорічні вихідні – їх тато і дочка теж провели разом.
А днями Євген опублікував новий спільний знімок з Вірою.
У коментарях під фото шанувальники відзначили, що дівчинка стає все більше схожа на свою маму Юлію Началову:
"Мамині очі", "Стає схожа на маму", "Зараз прям стає добре видно риси обличчя Юлії у Віри".
Євген Алдонін з донькою Вірою
Instagram @evgeny_aldonin
Євген Алдонін з донькою Вірою
Instagram @evgeny_aldonin
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гострої ниркової недостатності.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началова читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началова в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
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