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2 жовтня • оновлено в 14:01
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"Та що він собі дозволяє?" У мережі відреагували на скандал із Боярським

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У мережі гнівно відреагували на скандал із російським актором Михайлом Боярським. Так, артист порушив правила дорожнього руху, припаркувавши своє авто в недозволеному місці.

Відповідне фото було опубліковано на сайті Pikabu. Багато користувачів написали, що у "Д'Артаньяна зіркова хвороба" і обурилися тим, що він "багато собі дозволяє".

Михайло Боярський

Михайло Боярський

Фото: iz.ru

Михайло Боярський порушив ПДР

Михайло Боярський порушив ПДР

Фото: Pikabu

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"Та у нього зіркова хвороба після "Мушкетерів" і йому капелюх знесло геть", "Зганьбився на всю країну", "Капелюх вусатий, що він собі дозволяє?", "Синдром Алли Борисівни Перонової", "Совість у капелюсі залишилася", "Треба було йому так сказати: "Тисяча чортів, якого х*я?" — написали люди.

"Та що він собі дозволяє?" У мережі відреагували на скандал із Боярським
"Та що він собі дозволяє?" У мережі відреагували на скандал із Боярським
"Та що він собі дозволяє?" У мережі відреагували на скандал із Боярським
"Та що він собі дозволяє?" У мережі відреагували на скандал із Боярським
"Та що він собі дозволяє?" У мережі відреагували на скандал із Боярським
"Та що він собі дозволяє?" У мережі відреагували на скандал із Боярським

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні Боярський нарвався на гнів користувачів висловлюванням про "ворогів".

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Особа
Михайло Боярський
Місце
Росія
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