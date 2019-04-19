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"Так постійно": дружина Зеленського розповіла про його головний недолік

4.3тЧитати матеріал російською

Дружина українського шоумена, кандидата в президенти Володимира Зеленського Олена розкрила "темні сторони" свого чоловіка, з якими вона зіткнулася за роки їхнього спільного життя.

Так, на думку Олени Зеленської, найбільше недоліки проявляються в побутовому житті. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Апостроф".

"Недоліки чоловіка – побутові речі. Він буває розсіяним. Буває, багато всього планує, може на день запланувати з десяток зустрічей і ще намагатися на них усі встигнути, хоча це фізично неможливо", – зазначила Олена.

Зеленський з дружиною Оленою

Зеленський з дружиною Оленою

Також вона підкреслила, що з Володимиром важко відпочивати, оскільки він настільки стурбований роботою, що навіть будучи далеко, не може відвернутися від справ і повноцінно приділити час родині.

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"Він трудоголік. Не вміє розслаблятися, здається, що він такий веселий, балагур, але коли ми їдемо на відпочинок, то тільки десь на третій день його відпускає, і він може подивитися навколо й не бути в напруженому стані. В побуті він розсіяний, не знає, де що лежить, і так постійно – все шукає. Раніше у нього взагалі не було ключів від квартири, і тільки в минулому році ми їх йому дали – щоб у двері не дзвонив, тому що він пізно приходить. І тепер він ці ключі шукає кожного дня", – підсумувала Зеленська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Зеленська розповіла, що була категорично проти участі Володимира у виборах глави держави.

Через деякий час вона змінила свою думку і тепер вважає, що шоумен Володимир Зеленський може протистояти своєму конкуренту на виборах, чинному главі держави Петру Порошенку, й гідно покаже себе на дебатах.

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Особи
Володимир Зеленськийстудія "95 квартал"
Теги
дебатиВыборы 201995 Квартал
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