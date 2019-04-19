"Так постійно": дружина Зеленського розповіла про його головний недолік

Дружина коміка і кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олена Зеленська розповіла про головний недолік свого чоловіка.

В інтерв'ю виданню "Apostrophe.ua" вона зазначила, що її чоловік часто буває неуважним.

Ридус

"Побутові речі. Він буває розсіяним. Буває, багато всього планує, може на день запланувати з десяток зустрічей і ще намагатися на них всі встигнути, хоча це фізично неможливо. Ще він трудоголік. Він не вміє розслаблятися, здається, що він такий веселий, балагур, але коли ми їдемо на відпочинок, то тільки день на третій його відпускає, і він може подивитися навколо і не бути в напруженому стані. В побуті він неуважний, він не знає, де що лежить, постійно все шукає", - говорить Олена Зеленська.

Вона додала, що раніше у її чоловіка не було навіть ключа від квартири.

"Тільки в минулому році ми їх йому дали, тому що він пізно приходить, щоб в двері не дзвонив. І тепер він ці ключі шукає кожен день", - говорить дружина коміка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, дочка кандидата в президенти Володимира Зеленського Олександра без захвату сприйняла рішення її батька балотуватися в президенти, а син Кирило досі не знає.

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