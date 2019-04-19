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"Так постійно": дружина Зеленського розповіла про його головний недолік

2.1тЧитати матеріал російською

Дружина коміка і кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олена Зеленська розповіла про головний недолік свого чоловіка.

В інтерв'ю виданню "Apostrophe.ua" вона зазначила, що її чоловік часто буває неуважним.

"Так постійно": дружина Зеленського розповіла про його головний недолік

Ридус

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"Побутові речі. Він буває розсіяним. Буває, багато всього планує, може на день запланувати з десяток зустрічей і ще намагатися на них всі встигнути, хоча це фізично неможливо. Ще він трудоголік. Він не вміє розслаблятися, здається, що він такий веселий, балагур, але коли ми їдемо на відпочинок, то тільки день на третій його відпускає, і він може подивитися навколо і не бути в напруженому стані. В побуті він неуважний, він не знає, де що лежить, постійно все шукає", - говорить Олена Зеленська.

Вона додала, що раніше у її чоловіка не було навіть ключа від квартири.

"Тільки в минулому році ми їх йому дали, тому що він пізно приходить, щоб в двері не дзвонив. І тепер він ці ключі шукає кожен день", - говорить дружина коміка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, дочка кандидата в президенти Володимира Зеленського Олександра без захвату сприйняла рішення її батька балотуватися в президенти, а син Кирило досі не знає.

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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
А не занадто, після ключиків від квартири, одразу булаву з Україною?
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Радует что это нацистское бандеровское изолировано)))
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
он хоть помнит как его зовут? Что-то Адьцгеймер рано постучался к клоуну
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Smith Lera
Smith Lera
Воронов Сергей, взагалі то це не смішно, але чомусь таки смішно.:-)))))))
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