"Так, ми обманюємо": продюсер найбільшого каналу Росії зробив гучне зінання

У телевізійному бізнесі важливі рейтинги, здатні привабити рекламодавців. Завдання продюсера - створити такий контент, який зможе залучити якомога більше глядачів, які будуть бачити цю саму рекламу. Для цього на російському телеканалі Росія 1 не гребують постановочними бійками та вигаданими історіями в ефірах популярних ток-шоу.

Про це в бесіді з журналістами Sgpress розповів заступник головного продюсера на каналі "Росія 1" Костянтин Афонічєв. З 2015 року він відповідає за наповнення ефіру контентом.

Фото: yaplakal.com

"Наша основна задача – наповнити телевізійну сітку продуктом, щоб було що показувати. Ми вирішуємо, з чого складатиметься передача Малахова, які у нас будуть серіали, розважальні формати і так далі", - зазначив він.

За словами Афонічєва, на підставі показаного контенту створюються рейтинги ефірів, які, в свою чергу, прямим чином впливають на прибуток каналу.

"Телевізійний бізнес необхідний, щоб розміщувати всередині виробленого контенту рекламу. Я витрачаю гроші на виробництво серіалів і передач, щоб залучити найбільшу кількість рекламодавців. Люди дивляться серіал, які їм подобається, бачать всередині нього рекламу мережі магазинів біля будинку і на наступний день йдуть саме туди, а не в магазин конкурентів. Причинно-наслідковий зв'язок простий", - додав продюсер.

Велику частку "жанрового розмаїття" каналу "Росія 1" займає ток-шоу Андрія Малахова "Прямий ефір", відоме скандалами, розбором "шокуючих" історій і навіть бійками в студії. Але відповідаючи на пряме запитання про кількість срежессірованних конфліктів в сюжетах передачі, продюсер відповів прямо, що постановочними є "практично всі" подібні ситуації. І працюють над цим "сім бригад по 20 людей".

"Так, обманюємо. Ми це робимо, показуючи, як усім здається, нереальні ситуації. Але немає вигаданих конструкцій – дійсно є молоді хлопці, які одружуються на бабусях для того, щоб отримати з них житло", - навів приклад Афоничев.

У бесіді продюсер також підтвердив практику підписання контрактів з героями передач на каналі, які не дозволяють їм з'являтися в програмах каналів-конкурентів.

"Можу сказати, що практика така існує майже з усіма голосними історіями, а на яких умовах вони підписуються і як часто – це кухня продюсерів продакшнів, у яких ми замовляємо програму", - пояснив він.

Як писав раніше OBOZREVATEL, біглий екс-регіонал Вадим Колєсніченко з'явився на в ефірі одного з россійських телеканлов, де поділився черговою "страшилкою" про Україну. За його словами, в країні влаштовують криваві розправи над тими, хто висловлює свою незгоду з владою.

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