"Так колишньому ще ніхто не мстився!" Коміки розгромили Мілонова за його ненависть до геїв
Російські коміки висміяли депутата Держдуми РФ Віталія Мілонова за його ненависть до гомосексуалістів.
Так, він став гостем комедійного YouTube-шоу Roast Battle, яке проходить у форматі "прожарки". Там Милонова та засипали жорсткими жартами (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
Юлія Демиденкова під час своєї "прожарки" депутата нагадала про те, що він неодноразово виступав проти відносин гомосексуалів та брав участь в ухваленні закону про заборону пропаганди гомосексуальних відносин.
"Так колишньому ще, звичайно, ніхто не мстився", – підкреслила вона.
"Чому Мілонов не подав в суд на Землю, хоча вона на 70 відсотків блакитна?" – зауважив комік Вадим Постільний.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські коміки жорстко пожартували над скандальною телеведучою Ксенією Собчак.