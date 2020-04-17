"Так колишньому ще ніхто не мстився!" Коміки розгромили Мілонова за його ненависть до геїв

Російські коміки висміяли депутата Держдуми РФ Віталія Мілонова за його ненависть до гомосексуалістів.
Так, він став гостем комедійного YouTube-шоу Roast Battle, яке проходить у форматі "прожарки". Там Милонова та засипали жорсткими жартами (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
Віталій Мілонов
Скріншот з відео
Юлія Демиденкова під час своєї "прожарки" депутата нагадала про те, що він неодноразово виступав проти відносин гомосексуалів та брав участь в ухваленні закону про заборону пропаганди гомосексуальних відносин.
"Так колишньому ще, звичайно, ніхто не мстився", – підкреслила вона.
Юлія Демиденкова і Віталій Мілонов
Скріншот з відео
"Чому Мілонов не подав в суд на Землю, хоча вона на 70 відсотків блакитна?" – зауважив комік Вадим Постільний.
Вадим Постільний і Віталій Мілонов
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські коміки жорстко пожартували над скандальною телеведучою Ксенією Собчак.
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