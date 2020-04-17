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17 квітня • оновлено в 22:55
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"Так колишньому ще ніхто не мстився!" Коміки розгромили Мілонова за його ненависть до геїв

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Російські коміки висміяли депутата Держдуми РФ Віталія Мілонова за його ненависть до гомосексуалістів.

Так, він став гостем комедійного YouTube-шоу Roast Battle, яке проходить у форматі "прожарки". Там Милонова та засипали жорсткими жартами (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Віталій Мілонов

Віталій Мілонов

Скріншот з відео

Юлія Демиденкова під час своєї "прожарки" депутата нагадала про те, що він неодноразово виступав проти відносин гомосексуалів та брав участь в ухваленні закону про заборону пропаганди гомосексуальних відносин.

"Так колишньому ще, звичайно, ніхто не мстився", – підкреслила вона.

Юлія Демиденкова і Віталій Мілонов

Юлія Демиденкова і Віталій Мілонов

Скріншот з відео

"Чому Мілонов не подав в суд на Землю, хоча вона на 70 відсотків блакитна?" – зауважив комік Вадим Постільний.

Вадим Постільний і Віталій Мілонов

Вадим Постільний і Віталій Мілонов

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські коміки жорстко пожартували над скандальною телеведучою Ксенією Собчак.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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