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13 вересня • оновлено в 13:52
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"Так і хочеться вкусити!" Леся Нікітюк завела фанатів пишними грудьми

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Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому продемонструвала пишні груди.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в помаранчевому топі і зеленому піджаку, в руках Нікітюк тримала лохину.

"Так і хочеться вкусити!" Леся Нікітюк завела фанатів пишними грудьми

Леся Нікітюк

Фото з Instagram

"Так і хочеться вкусити!" Леся Нікітюк завела фанатів пишними грудьми

Леся Нікітюк засвітила груди

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Лесі і засипали її компліментами.

"Так і хочеться вкусити!" Леся Нікітюк завела фанатів пишними грудьми
"Так і хочеться вкусити!" Леся Нікітюк завела фанатів пишними грудьми
"Так і хочеться вкусити!" Леся Нікітюк завела фанатів пишними грудьми
"Так і хочеться вкусити!" Леся Нікітюк завела фанатів пишними грудьми
"Так і хочеться вкусити!" Леся Нікітюк завела фанатів пишними грудьми
"Так і хочеться вкусити!" Леся Нікітюк завела фанатів пишними грудьми

Пропонуємо подивитися і інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

"Так і хочеться вкусити!" Леся Нікітюк завела фанатів пишними грудьми

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Так і хочеться вкусити!" Леся Нікітюк завела фанатів пишними грудьми

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Так і хочеться вкусити!" Леся Нікітюк завела фанатів пишними грудьми

Леся Нікітюк засвітила груди

Фото з Instagram

"Так і хочеться вкусити!" Леся Нікітюк завела фанатів пишними грудьми

Спокуслива Леся Нікітюк

Фото з Instagram

"Так і хочеться вкусити!" Леся Нікітюк завела фанатів пишними грудьми

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Так і хочеться вкусити!" Леся Нікітюк завела фанатів пишними грудьми

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Так і хочеться вкусити!" Леся Нікітюк завела фанатів пишними грудьми

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло і без макіяжу.

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Особа
Леся Никитюк
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