"Так і хочеться вкусити!" Леся Нікітюк завела фанатів пишними грудьми

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому продемонструвала пишні груди.
Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в помаранчевому топі і зеленому піджаку, в руках Нікітюк тримала лохину.
Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Леся Нікітюк засвітила груди
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Лесі і засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Леся Нікітюк засвітила груди
Фото з Instagram
Спокуслива Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Леся Нікітюк у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло і без макіяжу.
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