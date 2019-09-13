"Так і хочеться вкусити!" Леся Нікітюк завела фанатів пишними грудьми

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому продемонструвала пишні груди.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в помаранчевому топі і зеленому піджаку, в руках Нікітюк тримала лохину.

Леся Нікітюк Фото з Instagram

Леся Нікітюк засвітила груди Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Лесі і засипали її компліментами.

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Леся Нікітюк засвітила груди Фото з Instagram

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло і без макіяжу.

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