Таємниця смерті культового актора у Росії: розкрита остаточна причина

Слідчі завершили розслідування кримінальної справи щодо директорки реабілітаційного центру "Фенікс", де перед смертю перебував російський актор Дмитро Мар'янов, і оприлюднили причину смерті артиста.

Так, він пішов із життя у результаті наскрізного розриву задньої стінки лівої загальної клубової вени з утворенням масивної крововтрати. Про це повідомляється на сайті ГСУ СК Росії у Московській області.

Дмитро Мар'янов Фото: teleprogramma.pro

Зазначається, що перед смертю Мар'янов неодноразово скаржився співробітникам центру на важкий стан, однак керівниця установи Оксана Богданова ніяк не реагувала на це. За даними Слідчого комітету, своєчасне звернення до медиків могло б врятувати артистові життя. Зараз матеріали кримінальної справи направлено до суду. Директорку центру звинувачують у наданні послуг, які не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності до смерті людини, а також у залишенні в небезпеці.

Дмитро Мар'янов Фото: myslo.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про смерть у Москві популярного актора Олександра Числова ("Інтерни", "Не родись красивою"), який хворів на пневмонію.

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