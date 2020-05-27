Таємний коханець Волочкової приголомшив заявою: була вагітна і зраджувала в сауні

Бізнесмен з Твері Владислав Фоменко заявив, що у 2014 році скандальна балерина Анастасія Волочкова була вагітна від нього.

Так, за словами чоловіка, на момент, коли він дізнався, що Анастасія при надії – вони жили разом вже п'ять місяців. І, до речі, не раз заводили розмову про спільну дитину. Про це Фоменко повідомив виданню "КП".

Анастасія Волочкова Фото: today.ua

"П'ять місяців ми жили разом. Заводили розмови пр оспільну дитину. Коли Настя повідомила мені, що у неї затримка і, можливо, вона вагітна, я цілував і гладив її животик. Термін був приблизно п'ять тижнів", – розповів бізнесмен.

Він також додав, що тоді допомагав робити балерині ремонт в її новому будинку. Однак незабаром застав Волочкову в сауні з водієм й пішов від неї.

Анастасія Волочкова та Владислав Фоменко Фото: kp.ru

"У новому будинку Настя захотіла зробити ремонт. Я запропонував допомогу моїх друзів, їхня компанія займається ремонтом. Сказав Насті, що витрати беру на себе. Бригада розпочала роботу... А потім сталося страшне. Я застав Настю в сауні з її водієм. Це було в тому самому новому будинку, де йшов ремонт, де ми планували виховувати нашого малюка. Я зібрав речі й поїхав. Настя зателефонувала мені тільки на наступний день. Але не для того, щоб попросити вибачення. Вона кричала, що робочі, які продовжували робити ремонт, шахраї. Робочі теж дзвонили та скаржилися, що вона була нетверезою. Я був шокований: вона ж вагітна. Дзвонив їй, але з'ясувалося, що вона заблокувала мій номер", – заявив Фоменко.

До речі, за словами бізнесмена, він давно вже поставив "крапку" у відносинах з Волочковою. Але його досі хвилює, що ж сталося з їхньою дитиною.

Анастасія Волочкова Фото: instagram/volochkova_art

"У відносинах з Настею я давно поставив крапку. Лише одне питання не дає мені спокою: Настя, що стало з нашою дитиною? Якщо вона народилася і росте, то що з нею? Її виховує твоя мати чи ти віддала її чужим людям? Я й досі у Насті в чорному списку і не можу з'ясувати це у неї. Прошу її відповісти мені хоча б через пресу", – підсумував чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведуча Дана Борисова заявила, що у Анастасії Волочкової алкогольна залежність. Вона зазначала, що балерину треба терміново рятувати.

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