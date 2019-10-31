Таємне весілля? Зірка шоу "Холостяк" показала обручки

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк-9" Микита Добринін і його обраниця Дарина Квіткова могли зіграти таємне весілля.

Шанувальники дівчини помітили, що у неї і у Микити на безіменних пальцях з'явилися однакові обручки.

Сама дівчина на питання про те, чи уклали вони з Добриніним шлюб, відповіла неоднозначно. Вона розмістила фото рук з коханим, на якому видно обручки, написавши: "Плюс за уважність".

Як раніше писав OBOZREVATEL, герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк-9" Микита Добринін показав гаряче фото зі своєю коханою Дашею Квітковою.

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