Таємне весілля? Зірка шоу "Холостяк" показала обручки

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк-9" Микита Добринін і його обраниця Дарина Квіткова могли зіграти таємне весілля.
Шанувальники дівчини помітили, що у неї і у Микити на безіменних пальцях з'явилися однакові обручки.
Сама дівчина на питання про те, чи уклали вони з Добриніним шлюб, відповіла неоднозначно. Вона розмістила фото рук з коханим, на якому видно обручки, написавши: "Плюс за уважність".
Початок наших римських канікул! Чи не вперше в Італії, але вперше в Римі. І безмежно щасливий, що це місто мені відриває улюблена @kvittkova. Це добре, що ми збігаємося у всьому: їмо пасту і піцу 24/7, проходимо в день десятки кілометрів. Італія для цього походить ідеально👌🏽. 📷 @galyarudenko
Як раніше писав OBOZREVATEL, герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк-9" Микита Добринін показав гаряче фото зі своєю коханою Дашею Квітковою.
Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!