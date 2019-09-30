Таємна донька Сергія Лазарєва: від кого народилася і як виглядає

У мережі з'явилася інформація про те, хто народив доньку російському співаку Сергію Лазарєву.

Так, за словами Telegram-каналу "Только никому", дитину виносила не сурогатна мати. В артиста є дружина, яку він приховує. Нещодавно вони разом підшукували нову квартиру у зв'язку з розширенням сім'ї.

Сергій Лазарєв із сином і донькою Фото з Instagram

"Я вже в листопаді знав, що у Лазарєва народилася друга дитина. Він через наше агентство з пів року шукав квартиру в Лужниках. Йому потрібна була велика, оскільки тісно з двома дітьми стало. Коли знайшли потрібний об'єкт, він прийшов на показ один, потім сказав, що ще дружина хоче подивитися. І вона приходила в інший день. Крім того, коли пара починала шукати квартиру, то жінка ще була вагітна", — повідомив Telegram-каналу агент із нерухомості.

Сергій Лазарєв із сином і донькою Скріншот з відео

Сергій Лазарєв із донькою Скріншот з відео

Донька Лазарєва Скріншот з відео

Сергій Лазарєв із донькою на прогулянці Скріншот з відео

Сергій Лазарєв годує доньку Скріншот з відео

Сергій Лазарєв показав новонароджену доньку Скріншот з відео

Також вдалося з'ясувати, що ймовірна дружина Лазарєва — його близька подруга Анна Бєлодєдова. Дівчині трохи більше тридцяти, вона займається онлайн-торгівлею одягу.

Ймовірна дружина Лазарєва Анна Бєлодєдова Фото з Instagram

Анна Бєлодєдова Фото з Instagram

Анна Бєлодєдова святкує день народження Фото з Instagram

Анна Бєлодєдова Фото з Instagram

Анна Бєлодєдова у весільній фотосесії Фото з Instagram

Анна Бєлодєдова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явився неоднозначний знімок із "весілля" російського співака Сергія Лазарєва, де він зображений разом із нареченою біля вівтаря.

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