Таємна донька Сергія Лазарєва: від кого народилася і як виглядає

У мережі з'явилася інформація про те, хто народив доньку російському співаку Сергію Лазарєву.
Так, за словами Telegram-каналу "Только никому", дитину виносила не сурогатна мати. В артиста є дружина, яку він приховує. Нещодавно вони разом підшукували нову квартиру у зв'язку з розширенням сім'ї.
Сергій Лазарєв із сином і донькою
Фото з Instagram
"Я вже в листопаді знав, що у Лазарєва народилася друга дитина. Він через наше агентство з пів року шукав квартиру в Лужниках. Йому потрібна була велика, оскільки тісно з двома дітьми стало. Коли знайшли потрібний об'єкт, він прийшов на показ один, потім сказав, що ще дружина хоче подивитися. І вона приходила в інший день. Крім того, коли пара починала шукати квартиру, то жінка ще була вагітна", — повідомив Telegram-каналу агент із нерухомості.
Сергій Лазарєв із сином і донькою
Скріншот з відео
Сергій Лазарєв із донькою
Скріншот з відео
Донька Лазарєва
Скріншот з відео
Сергій Лазарєв із донькою на прогулянці
Скріншот з відео
Сергій Лазарєв годує доньку
Скріншот з відео
Сергій Лазарєв показав новонароджену доньку
Скріншот з відео
Також вдалося з'ясувати, що ймовірна дружина Лазарєва — його близька подруга Анна Бєлодєдова. Дівчині трохи більше тридцяти, вона займається онлайн-торгівлею одягу.
Ймовірна дружина Лазарєва Анна Бєлодєдова
Фото з Instagram
Анна Бєлодєдова
Фото з Instagram
Анна Бєлодєдова святкує день народження
Фото з Instagram
Анна Бєлодєдова
Фото з Instagram
Анна Бєлодєдова у весільній фотосесії
Фото з Instagram
Анна Бєлодєдова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явився неоднозначний знімок із "весілля" російського співака Сергія Лазарєва, де він зображений разом із нареченою біля вівтаря.
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