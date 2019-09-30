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30 вересня • оновлено в 19:07
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Таємна донька Сергія Лазарєва: від кого народилася і як виглядає

13т Читати матеріал російською

У мережі з'явилася інформація про те, хто народив доньку російському співаку Сергію Лазарєву.

Так, за словами Telegram-каналу "Только никому", дитину виносила не сурогатна мати. В артиста є дружина, яку він приховує. Нещодавно вони разом підшукували нову квартиру у зв'язку з розширенням сім'ї.

Сергій Лазарєв із сином і донькою

Сергій Лазарєв із сином і донькою

Фото з Instagram

"Я вже в листопаді знав, що у Лазарєва народилася друга дитина. Він через наше агентство з пів року шукав квартиру в Лужниках. Йому потрібна була велика, оскільки тісно з двома дітьми стало. Коли знайшли потрібний об'єкт, він прийшов на показ один, потім сказав, що ще дружина хоче подивитися. І вона приходила в інший день. Крім того, коли пара починала шукати квартиру, то жінка ще була вагітна", — повідомив Telegram-каналу агент із нерухомості.

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Сергій Лазарєв із сином і донькою

Сергій Лазарєв із сином і донькою

Скріншот з відео

Сергій Лазарєв із донькою

Сергій Лазарєв із донькою

Скріншот з відео

Донька Лазарєва

Донька Лазарєва

Скріншот з відео

Сергій Лазарєв із донькою на прогулянці

Сергій Лазарєв із донькою на прогулянці

Скріншот з відео

Сергій Лазарєв годує доньку

Сергій Лазарєв годує доньку

Скріншот з відео

Сергій Лазарєв показав новонароджену доньку

Сергій Лазарєв показав новонароджену доньку

Скріншот з відео

Також вдалося з'ясувати, що ймовірна дружина Лазарєва — його близька подруга Анна Бєлодєдова. Дівчині трохи більше тридцяти, вона займається онлайн-торгівлею одягу.

Ймовірна дружина Лазарєва Анна Бєлодєдова

Ймовірна дружина Лазарєва Анна Бєлодєдова

Фото з Instagram

Анна Бєлодєдова

Анна Бєлодєдова

Фото з Instagram

Анна Бєлодєдова святкує день народження

Анна Бєлодєдова святкує день народження

Фото з Instagram

Анна Бєлодєдова

Анна Бєлодєдова

Фото з Instagram

Анна Бєлодєдова у весільній фотосесії

Анна Бєлодєдова у весільній фотосесії

Фото з Instagram

Анна Бєлодєдова сексуально позує на камеру

Анна Бєлодєдова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Таємна донька Сергія Лазарєва: від кого народилася і як виглядає
Таємна донька Сергія Лазарєва: від кого народилася і як виглядає

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явився неоднозначний знімок із "весілля" російського співака Сергія Лазарєва, де він зображений разом із нареченою біля вівтаря.

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Особа
Сергій Лазарєв
Місце
Росія
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