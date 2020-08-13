Свята 14 серпня: прикмети на Медовий Спас і що не можна робити в Маковея

14 серпня в усьому світі і в Україні відзначають кілька свят. Серед них: Медовий Спас (Маковія), свято Походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього.

Також в цей день починається Успенський піст. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Медовий спас або Маковія

Медовий Спас відзначається щорічно 14 серпня. У 2020 році свято припадає на п'ятницю. Інші назви – Перший Спас, або Маковія.

Медовий Спас: як відзначають Pixabay

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У церковному календарі це свято називається днем семи мучеників Маковеїв, їх матері Соломонії і вчителя Єлеазара, які прийняли мученицьку смерть від сирійського царя Антіоха Єпіфана за віру в Бога.

З цього дня можуть їсти мед ті, хто дотримувався посту. Наші предки, за повір'ями, починали збирати мед і мак, з яких потім робили випічку. А в наші дні прийнято освячувати мед і воду в храмі, тому ця подія і називається Медовий спас.

Походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього

Перший день Успенського посту пов'язаний саме з цією подією. З того часу, як Син Божий освятив Хрест своїми стражданнями, в ньому стала проявлятися чудодійна сила. В цей день у храмах здійснюється винос Хреста і поклоніння йому.

Прикмети і свята 14 серпня: що не можна робити Храм св. Миколи Мірлікійського / hramsaburovo

Передбачається, що Животворящий Хрест зародився в Константинополі в IX столітті, а на Русі почали шанувати приблизно половину тисячоліття тому. Звичай зносити Чесне Древо Хреста, тобто хрест, на якому, згідно з християнським віровченням, був розіп'ятий Ісус Христос, на дороги і вулиці був призначений для освячення місць і для відвернення хвороб. Чесне Древо Хреста також називають "Животворящий Хрест", "Хрест Господній" і "Животворяще Древо".

Прикмети на 14 серпня

Якою була погода на Маковія – такою буде 28 серпня.

Олені в воду заходять – в річках купатися не можна.

Вітер на вулиці – зима буде холодною і сніжною.

Дощ іде – в поле виходити не варто.

Троянди відцвіли – холоди скоро настануть.

Кульбаби все ще цвітуть – осінь буде теплою.

Якщо малина в лісі велика – пора озимі сіяти.

Що не можна робити на Маковея Pixabay

Що не можна робити 14 серпня:

На Маковія починається строгий Успенський піст, тому варто вживати лише пісну їжу.

Не можна сваритися, лаятися, лихословити, бажати кому-небудь зла і взагалі допускати дурні думки.

У Медовий Спас під забороною галасливі святкування, гучні розмови, крики.

Після 14 серпня, за повір'ям, не можна купатися, так як вже пройшов день Іллі.

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