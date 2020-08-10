Свята 11 серпня: прикмети на вівторок і що не можна робити в цей день

Що відзначають в Україні 11 серпня. Pixabay

11 серпня православна церква святкує Різдво святителя Миколая Чудотворця. За народним календарем відзначається Калинник.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 11 серпня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Різдво святителя Миколая Чудотворця

11 серпня, у вівторок, православна церква відзначає Різдво святого Миколая Чудотворця. Він є одним з найбільш шанованих святих на Русі.

Святитель Миколай Чудотворець prolviv.com

Ще за життя Миколай прославився як умиротворитель ворогуючих, захисник безневинно засуджених і рятівник від марної смерті. Йому моляться за подорожуючих, благополучне заміжжя дочок, позбавлення від голоду.

Наші предки вірили, що цей день є дуже сильним для читання молитов на добробут і здоров'я сім'ї.

Калинник: як відзначають

Народне свято Калинник відзначається 11 серпня щорічно (за старим календарем – 29 липня). У цей день вшановується пам'ять страстотерпця Каллініка Кілікійського.

Калинник: що це за свято і як відзначають Pixabay

Він жив в кінці III – початку IV століть. Батьки виховали його в християнській вірі. Після досягнення зрілості Каллінік, бачачи, скільки навколо заблукалих душ, вирішив стати проповідником і навчити їх жити, як радив Христос.

До цього дня вже нерідко починаються ранкові заморозки. Селяни молилися святому Каллініку з проханням зберегти урожай.

У народі свято відзначають пирогами з калиною. Звідси ще одне його назва – "Калинник", так як ця ягода якраз дозріває до цього дня. Її вважають символом цнотливої краси. Гіркий смак ягідки порівнюють з гіркою долею дівчини, відданої силоміць заміж.

Прикмети на 11 серпня: якою буде погода

Якщо в цей день з ранку туман – варто приберегти місце в засіках для вівса і ячменю.

Якщо дозрілий овес вдруге зазеленіє – це до дощової осені.

Якщо ягоди та горіхи вродили, а грибів трохи – чекай зиму сніжну та холодну.

Що не можна робити 11 серпня

Не можна працювати в саду та городі;

Не можна шити, в'язати і вишивати;

Не можна лаятися і сваритися з близькими;

Не можна прибирати в будинку, займатися пранням.

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