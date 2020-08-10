Свята 11 серпня: прикмети на вівторок і що не можна робити в цей день

Що відзначають в Україні 11 серпня. Pixabay
11 серпня православна церква святкує Різдво святителя Миколая Чудотворця. За народним календарем відзначається Калинник.
OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 11 серпня і які народні прикмети актуальні в цей день.
11 серпня, у вівторок, православна церква відзначає Різдво святого Миколая Чудотворця. Він є одним з найбільш шанованих святих на Русі.
Святитель Миколай Чудотворець prolviv.com
Ще за життя Миколай прославився як умиротворитель ворогуючих, захисник безневинно засуджених і рятівник від марної смерті. Йому моляться за подорожуючих, благополучне заміжжя дочок, позбавлення від голоду.
Наші предки вірили, що цей день є дуже сильним для читання молитов на добробут і здоров'я сім'ї.
Народне свято Калинник відзначається 11 серпня щорічно (за старим календарем – 29 липня). У цей день вшановується пам'ять страстотерпця Каллініка Кілікійського.
Калинник: що це за свято і як відзначають Pixabay
Він жив в кінці III – початку IV століть. Батьки виховали його в християнській вірі. Після досягнення зрілості Каллінік, бачачи, скільки навколо заблукалих душ, вирішив стати проповідником і навчити їх жити, як радив Христос.
До цього дня вже нерідко починаються ранкові заморозки. Селяни молилися святому Каллініку з проханням зберегти урожай.
У народі свято відзначають пирогами з калиною. Звідси ще одне його назва – "Калинник", так як ця ягода якраз дозріває до цього дня. Її вважають символом цнотливої краси. Гіркий смак ягідки порівнюють з гіркою долею дівчини, відданої силоміць заміж.
Якщо в цей день з ранку туман – варто приберегти місце в засіках для вівса і ячменю.
Якщо дозрілий овес вдруге зазеленіє – це до дощової осені.
Якщо ягоди та горіхи вродили, а грибів трохи – чекай зиму сніжну та холодну.
Не можна працювати в саду та городі;
Не можна шити, в'язати і вишивати;
Не можна лаятися і сваритися з близькими;
Не можна прибирати в будинку, займатися пранням.
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