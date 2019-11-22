"Сволота, серця у вас немає!" Тодоренко їдко відповіла хейтерам

Українська телеведуча Регіна Тодоренко їдко відповіла хейтерам, які звинуватили її в "зірковій хворобі" та зайвій вазі.

Це трапилося в ефірі програми "ЖВЛ" у рубриці "Хейтери атакують", де зірка, яка нещодавно стала мамою, перед камерами читала коментарі й висловлювала свою думку (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Регіна у гумористичній формі реагувала на критику в соцмережах. Наприклад, на заяву, що її "занадто багато", зірка відповіла: "Сволота!". А на слова, що у Тодоренко немає харизми, вона дорікнула фоловерів: "Серця у вас немає".

Регіна Тодоренко відповіла хейтерам Кадр з відео

Також хтось переробив її прізвище, обізвавши "Трахторенко". На це ведуча перейшла вже до жартівливих погроз: "Я зуби тобі повибиваю, серйозно. Ми, дівчинки з селища, такі". Деякі також у коментарях припустили, що вона зробила пластику: "Так, коліна вставила".

"Я благородна дівчина і ось таке ось мені писати не можна. Я можу образитися й вас заблокувати. Любі мої хейтери. Скидайтеся, будь ласка, по долару, тоді в мене вже буде 7 млн доларів. І я зможу купити собі маленький острів у Карибському морі. Дякую величезне, за те, що ви є. Ви так мотивуєте, пишете такі чудові речі: про труси, про пластику, про груди. Все це дуже гріє мою душу. Продовжуйте в такому ж дусі. А я сподіваюся, що вас в моєму житті буде менше, та йдіть... на танці", – сказала Тодоренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Тодоренко розповіла про конфлікт з телеведучим Андрієм Бедняковим, з яким вона знімалася в проєкті "Орел і Решка".

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