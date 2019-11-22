Головна Новини
22 листопада • оновлено в 16:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Сволота, серця у вас немає!" Тодоренко їдко відповіла хейтерам

968
Читати матеріал російською

Українська телеведуча Регіна Тодоренко їдко відповіла хейтерам, які звинуватили її в "зірковій хворобі" та зайвій вазі.

Це трапилося в ефірі програми "ЖВЛ" у рубриці "Хейтери атакують", де зірка, яка нещодавно стала мамою, перед камерами читала коментарі й висловлювала свою думку (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Регіна у гумористичній формі реагувала на критику в соцмережах. Наприклад, на заяву, що її "занадто багато", зірка відповіла: "Сволота!". А на слова, що у Тодоренко немає харизми, вона дорікнула фоловерів: "Серця у вас немає".

Регіна Тодоренко відповіла хейтерам

Регіна Тодоренко відповіла хейтерам

Кадр з відео

Також хтось переробив її прізвище, обізвавши "Трахторенко". На це ведуча перейшла вже до жартівливих погроз: "Я зуби тобі повибиваю, серйозно. Ми, дівчинки з селища, такі". Деякі також у коментарях припустили, що вона зробила пластику: "Так, коліна вставила".

Новини
Схуднення після пологів: Тодоренко зізналася, як швидко позбулася живота

"Я благородна дівчина і ось таке ось мені писати не можна. Я можу образитися й вас заблокувати. Любі мої хейтери. Скидайтеся, будь ласка, по долару, тоді в мене вже буде 7 млн доларів. І я зможу купити собі маленький острів у Карибському морі. Дякую величезне, за те, що ви є. Ви так мотивуєте, пишете такі чудові речі: про труси, про пластику, про груди. Все це дуже гріє мою душу. Продовжуйте в такому ж дусі. А я сподіваюся, що вас в моєму житті буде менше, та йдіть... на танці", – сказала Тодоренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Тодоренко розповіла про конфлікт з телеведучим Андрієм Бедняковим, з яким вона знімалася в проєкті "Орел і Решка".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес соцмережі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги