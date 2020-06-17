Свіже фото доньки Началової з'явилося в мережі: як виглядає Віра Алдоніна
У мережі показали новий знімок дочки російської співачки Юлії Началової, яка померла в березні 2019 року.
Фото дочки Началової – Віри Алдоніної – показала на особистій сторінці в Instragram колишня помічниця і близька подруга покійної співачки Анна Ісаєва. OBOZREVATEL також пропонує подивитися, як виглядала дівчинка раніше.
Після смерті Юлії Началової її 13-річна донька Віра Алдоніна залишилася жити з батьками співачки. Водночас вона підтримує тісний контакт зі своїм батьком – футболістом Євгеном Алдоніним.
Зі свого боку Анна Ісаєва, яка була особистою помічницею Юлії, є близькою подругою сім'ї Началових. Вона продовжує підтримувати дівчинку після смерті матері й періодично розповідати в мережі про її життя.
Як виглядала Віра Алдоніна в дитинстві:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Юлія Началова була екстрено госпіталізована 11 березня 2019 року, оскільки в неї різко підскочив рівень цукру в крові й загострилася подагра, на яку вона хворіла останніми роками.
Менеджерка артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
16 березня стало відомо, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легень і мозку, які виникли від ускладнення хвороби.