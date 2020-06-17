Свіже фото доньки Началової з'явилося в мережі: як виглядає Віра Алдоніна

Єва Романова люди 15:46, 17.06.2020 Оновлено: 16:09, 17.06.2020

У мережі показали новий знімок дочки російської співачки Юлії Началової, яка померла в березні 2019 року.

Фото дочки Началової – Віри Алдоніної – показала на особистій сторінці в Instragram колишня помічниця і близька подруга покійної співачки Анна Ісаєва. OBOZREVATEL також пропонує подивитися, як виглядала дівчинка раніше.

Instagram Анни Ісаєвої
Анна Ісаєва і дочка Началової Віра

Після смерті Юлії Началової її 13-річна донька Віра Алдоніна залишилася жити з батьками співачки. Водночас вона підтримує тісний контакт зі своїм батьком – футболістом Євгеном Алдоніним.

Зі свого боку Анна Ісаєва, яка була особистою помічницею Юлії, є близькою подругою сім'ї Началових. Вона продовжує підтримувати дівчинку після смерті матері й періодично розповідати в мережі про її життя.

Instagram Анни Ісаєвої
Віра Алдоніна
Євген Алдонін із Вірою
Сhampionat.com

Як виглядала Віра Алдоніна в дитинстві:

ТСН
Алдонін і Началова з дочкою
Teleprogramma.pro
Юлія Началова з дочкою
Instagram
Алдонін і Началова з дочкою
Teleprogramma.pro
Teleprogramma.pro
Teleprogramma.pro

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