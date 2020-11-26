Світлична про самопочуття після госпіталізації: була здорова, а стала калікою

Секс-символ радянського кіно Світлана Світлична прокоментувала свою госпіталізацію. За словами актриси, причиною поганого самопочуття стала травма голови, через яку вона нібито "стала калікою".

Так, 80-річна знаменитість зізналася, що зараз все добре і вона проходить обстеження. Лікарі припускали, що у неї може статися мікроінсульт, проте все обійшлося. Про це Світлична повідомила в коментарі виданню "МК".

"Було припущення, що може бути мікроінсульт. Але все обійшлося. Ходжу по кабінетах, обстежуюся. Стискала руку – є сили в руках, принаймні, це вже непогано... А взагалі хочу сказати, що почуваюся погано – це наслідок травми, удару по голові. Під час одного інтерв'ю на мене впав софіт. Це сталося у дворі мого будинку. Я втратила свідомість навіть. Сама викликала швидку допомогу, коли прийшла до тями. А тепер мучать запаморочення, не можу ходити, як раніше ходила. Ходжу обережно. Видно, що у мене якісь неприємності з організмом. Була здорова, міцна, а стала калікою – це я усвідомлюю", – заявила актриса.

Світлична також додала, що планує побути під контролем медиків у лікарні ще тиждень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Світлична заявила, що син з дружиною і внучкою намагалися отруїти її, щоб роздобути квартиру в центрі Москви.