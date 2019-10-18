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18 жовтня • оновлено в 05:41
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Світлані Лободі - 37: як змінювалася співачка і яку пластику робила

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18-го жовтня, українська співачка Світлана Лобода відзначає свій день народження.

До 37-річчя OBOZREVATEL пропонує подивитися як же Світлана змінилася за всі роки своєї творчості. І яку пластику вона могла робити

Світлана Лобода народилася в Києві 18 жовтня 1982 року. Навчалася в музичній академії і свою творчість початку в складі популярного музичного колективу "Капучіно". Але, через кілька місяців творчого застою в групі, вона вирішила виступати сольно під псевдонімом Alicia Gorn потай від продюсера в нічних клубах Києва.

Світлана Лобода в молодості

Світлана Лобода в молодості

Інстаграм Лободи

Уже з 2004 року, після того як Лобода стала новою солісткою тріо "ВІА Гра", про неї почали ходити чутки щодо пластики носа і губ.

Лобода за часів "ВІА Гра"

Лобода за часів "ВІА Гра"

Рамблер

Співачка ж стверджує, що така зовнішність подарована їй батьками, тренуваннями, регулярними процедурами з догляду, і заперечує пластику. Але знаходяться лікарі, які говорять зворотне.

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Пластичний щелепно-лицьовий хірург Олександр Вдовін каже: "Якщо порівнювати фото раннього періоду, то можна помітити, що Світлана зробила собі ринопластику і, найімовірніше, попрацювала над збільшенням губ. Ймовірно, їй була проведена аугментація деяких зон у нижній і середній третинах обличчя".

Як змінювалася Лобода

Як змінювалася Лобода

Колаж

Однією з причин, з якої контракт із "ВІА Грою" був розірваний, Світлана називала те, що вона "до неможливості індивідуальна людина" і хотіла бути не частиною групи, а самостійною співачкою Світланою Лободою. І вже у 2010 році Світлана офіційно зареєструвала музичний проект "LOBODA".

Лобода без макіяжу

Лобода без макіяжу

Інстаграм Лободи

Лобода тоді і зараз

Лобода тоді і зараз

колаж

Лобода до пластики

Лобода до пластики

Старх

До 2019-го року співачка набрала величезну аудиторію шанувальників і таку ж аудиторію хейтерів. Всі в один голос стверджують, що Лобода безперечно талановита, але без пластики грудей, підтяжки обличчя, ринопластики і збільшення губ вона не обійшлася.

А як думаєте ви робила вона пластику чи ні? Голосуйте!

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в пластиці обличчя запідозрили дружину президента Франції Бріджит Макрон. Їй зробили омолодження дуже швидко, але ЗМІ все одно про це дізналися.

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Автор
Марія Охота Марія Охота
Особа
Світлана Лобода
Місце
Україна
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