Світлані Лободі — 37: найвідвертіші фото скандальної співачки

У п'ятницю, 18 жовтня, скандальна українська співачка Світлана Лобода святкує свій день народження.
Так, артистці виповнюється 37 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найвідвертіших фото зірки.
Світлана Лобода
Фото з Instagram
Світлана Лобода народилася у 1982 році в Києві. Вона вчилася в музичній академії і свою творчу кар`єру розпочала в складі популярного музичного колективу "Капучіно". Потім виступала сольно під псевдонімом Alicia Gorn в нічних клубах Києва.
Світлана Лобода сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Світлана Лобода в пікантній фотосесії
Фото з Instagram
Світлана Лобода у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Світлана Лобода продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Світлана Лобода засвітила голі груди
Фото з Instagram
Однак справжня популярність прийшла до Лободи у 2004 році, коли вона стала однією з учасниць культового українського поп-гурту "ВІА Гра". Через рік перебування в складі колективу Світлана почала будувати сольну кар'єру, голосно заявивши про себе в Україні, Росії і на просторі СНД.
Спокуслива Світлана Лобода
Фото з Instagram
Світлана Лобода у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Світлана Лобода засвітила білизну
Фото з Instagram
Світлана Лобода продемонструвала стрункі ніжки
Фото з Instagram
Уже у 2009 році Лобода представила Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Вона виконала пісню "Be My Valentine" і зайняла 12-е місце. В кінці червня 2013 року співачці надали почесне звання "Заслужений артист України".
Світлана Лобода сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Світлана Лобода показала пікантний шпагат
Фото з Instagram
Світлана Лобода засвітила груди
Фото з Instagram
Світлана Лобода продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Крім музичної кар'єри Лобода також знімалася в декількох фільмах, серед яких український мюзикл "Сорочинський ярмарок", картина "Жінка-злочинниця", а також неодноразово брала участь у фотосесіях для глянцевих журналів. У тому числі і чоловічих видань, де вона позувала оголеною.
Спокуслива Світлана Лобода
Фото з Instagram
Світлана Лобода засвітила груди
Фото з Instagram
Спокуслива Світлана Лобода
Фото з Instagram
Світлана Лобода у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Зазначимо, що на даний момент артистка незаміжня, виховує двох доньок і продовжує свою музичну кар`єру. Тільки тепер переважно виступаючи в Росії. Крім того, Лободі приписують роман з лідером німецького гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном.
Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Світлана Лобода поділилася з шанувальниками фото, на якому позувала в трусах і короткій леопардовій накидці. Шанувальники бурхливо відреагували на провокаційний знімок.
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