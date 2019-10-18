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18 жовтня • оновлено в 13:17
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Світлані Лободі — 37: найвідвертіші фото скандальної співачки

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У п'ятницю, 18 жовтня, скандальна українська співачка Світлана Лобода святкує свій день народження.

Так, артистці виповнюється 37 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найвідвертіших фото зірки.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Фото з Instagram

Світлана Лобода народилася у 1982 році в Києві. Вона вчилася в музичній академії і свою творчу кар`єру розпочала в складі популярного музичного колективу "Капучіно". Потім виступала сольно під псевдонімом Alicia Gorn в нічних клубах Києва.

Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Світлана Лобода в пікантній фотосесії

Світлана Лобода в пікантній фотосесії

Фото з Instagram

Світлана Лобода у відвертому купальнику

Світлана Лобода у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Світлана Лобода продемонструвала "п'яту точку"

Світлана Лобода продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Світлана Лобода засвітила голі груди

Світлана Лобода засвітила голі груди

Фото з Instagram

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Однак справжня популярність прийшла до Лободи у 2004 році, коли вона стала однією з учасниць культового українського поп-гурту "ВІА Гра". Через рік перебування в складі колективу Світлана почала будувати сольну кар'єру, голосно заявивши про себе в Україні, Росії і на просторі СНД.

Спокуслива Світлана Лобода

Спокуслива Світлана Лобода

Фото з Instagram

Світлана Лобода у відвертому купальнику

Світлана Лобода у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Світлана Лобода засвітила білизну

Світлана Лобода засвітила білизну

Фото з Instagram

Світлана Лобода продемонструвала стрункі ніжки

Світлана Лобода продемонструвала стрункі ніжки

Фото з Instagram

Уже у 2009 році Лобода представила Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Вона виконала пісню "Be My Valentine" і зайняла 12-е місце. В кінці червня 2013 року співачці надали почесне звання "Заслужений артист України".

Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Світлана Лобода показала пікантний шпагат

Світлана Лобода показала пікантний шпагат

Фото з Instagram

Світлана Лобода засвітила груди

Світлана Лобода засвітила груди

Фото з Instagram

Світлана Лобода продемонструвала "п'яту точку"

Світлана Лобода продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Крім музичної кар'єри Лобода також знімалася в декількох фільмах, серед яких український мюзикл "Сорочинський ярмарок", картина "Жінка-злочинниця", а також неодноразово брала участь у фотосесіях для глянцевих журналів. У тому числі і чоловічих видань, де вона позувала оголеною.

Спокуслива Світлана Лобода

Спокуслива Світлана Лобода

Фото з Instagram

Світлана Лобода засвітила груди

Світлана Лобода засвітила груди

Фото з Instagram

Спокуслива Світлана Лобода

Спокуслива Світлана Лобода

Фото з Instagram

Світлана Лобода у відвертому купальнику

Світлана Лобода у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Зазначимо, що на даний момент артистка незаміжня, виховує двох доньок і продовжує свою музичну кар`єру. Тільки тепер переважно виступаючи в Росії. Крім того, Лободі приписують роман з лідером німецького гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном.

Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн

Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Світлана Лобода поділилася з шанувальниками фото, на якому позувала в трусах і короткій леопардовій накидці. Шанувальники бурхливо відреагували на провокаційний знімок.

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Особа
Світлана Лобода
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Прышмандовка
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Рублевая старая силиконовая сосна)))))
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