Світлана Тихановська: що відомо про домогосподарку, яка кинула виклик Лукашенку

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська прославилася як головна суперниця Олександра Лукашенка на виборах 9 серпня 2020 року.

Зокрема, на підтримку Тихановської в країні збираються багатотисячні мітинги: суспільство Білорусі покладає великі надії на опозиціонерку. Хто вона, ким була до виборів і чому вирішила піти в президенти, розповідає OBOZREVATEL.

Хто така Світлана Тихановська?

Світлані Тихановській (дівоче прізвище Пилипчук) – 37 років. У 2000 році вона із золотою медаллю закінчила школу №2 в місті Мікашевичі. Закінчила філологічний факультет Мозирського державного педагогічного університету за спеціальністю "Іноземні мови (англійська, німецька)".

Після закінчення університету Світлана жила в Гомелі, працювала перекладачкою англійської мови в різних організаціях, включно з благодійною Chernobyl Life Line, яка допомагає потерпілим від Чорнобильської аварії. У 2013 році переїхала до Мінська.

Світлана Тихановська – перекладачка за освітою

Чоловік Тихановської – Сергій Тихановський – білоруський блогер, підприємець, опозиціонер, після затримання 29 травня під час пікету в Гродно перебуває під арештом. Білоруські правозахисники оголосили Тихановського політичним в'язнем.

У подружжя – двоє дітей, син 2010 року народження і дочка 2016 року народження.

Чому Світлана Тихановська пішла на вибори?

Піти в президенти Тихановська вирішила після того, як ЦВК Білорусі відмовився реєструвати її чоловіка кандидатом на виборах президента 2020 року. Головні тези, з якими Світлана бере участь у передвиборчих перегонах, – незалежність Білорусі, звільнення політв'язнів і нові демократичні вибори через пів року.

Світлана Тихановська вважається головною суперницею Лукашенка на виборах президента

Які шанси на виборах має Тихановська?

За підсумком пікетів, що відбулися в Мінську та інших містах Білорусі, було зібрано понад 100 тисяч підписів на підтримку Тихановської. 16 липня 2020 року штаб Світлани об'єднався зі штабами колишнього банкіра Віктора Бабарика та ексглави Парку високих технологій Валерія Цепкала.

А 30 липня 2020 року в Парку Дружби народів у Мінську пройшов офіційний пікет Тихановської, на якому зібралися рекордні з 1991 року 63 тисяч осіб.

Незалежних опитувань виборців за популярністю кандидатів у президенти в Білорусі немає. Тим часом державні ЗМІ стверджують, що Лукашенка підтримують близько 70 відсотків білорусів.

Мітинг на підтримку Тихановської в Мінську 30 липня 2020 року

Як Тихановська ставиться до України?

У липні 2020 року в інтерв'ю "Єврорадіо" Тихановська назвала Крим "юридично українським, але фактично російським". Російсько-українську війну вона вважає "болючим питанням, яке розділяє людей".

"Мені дуже болить той факт, що в Україні була війна, країна перейшла з одного боку на інший. Це дуже болюче питання. Це питання розділяє людей і налаштовує одне проти одного", – сказала кандидатка в президенти Білорусі.

Світлана Тихановська вважає Крим "юридично українським"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Тихановська заявила про погрози, які нібито надходили їй з українського номера.