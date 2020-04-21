Зірка "Діамантової руки" заявила, що її пограбували співробітники "Пусть говорят"

Зірка фільму "Діамантова рука" Світлана Світлична звинуватила редактора "Пусть говорят" в крадіжці.

Актриса заявила, що вирішила розповісти телевізійникам про свій конфлікт з онукою і її пограбували у власній квартирі, пише Telegram-канал "НеМалахов".

"Я вирішила все їм розповісти, а потім випити з ними шампанського, яке було у мене вдома. Я згадала, що оператор попросив мене пройти в іншу кімнату. А редактор залишився в іншій кімнаті. Він через п'ять хвилин прийшов до нас з пляшкою шампанського" , - зазначила вона.

Як сказала зірка, пропажу великої грошової суми вона виявила незабаром, як телевізійники пішли.

"У мене було 800 тисяч рублів в гаманці. А тепер там залишилося двісті. Він взяв їх собі. Я не боюся сказати про це. Крім грошей пропала ще і банківська карта. У поліцію ніколи не зверталася. Зараз хочу вийти на їх начальство і все розповісти", - зауважила 79-річна Світлична.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лариса Гузєєва поділилася архівною фотографією, на якій вона показала себе в молодості.

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