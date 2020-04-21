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21 квітня • оновлено в 21:51
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Світлана Світлична заявила, що її пограбували співробітники "Пусть говорят"

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Зірка фільму "Діамантова рука" Світлана Світлична звинуватила редактора "Пусть говорят" в крадіжці.

Актриса заявила, що вирішила розповісти телевізійникам про свій конфлікт з онукою і її пограбували у власній квартирі, пише Telegram-канал "НеМалахов".

Зірка "Діамантової руки" заявила, що її пограбували співробітники "Пусть говорят"
"Я вирішила все їм розповісти, а потім випити з ними шампанського, яке було у мене вдома. Я згадала, що оператор попросив мене пройти в іншу кімнату. А редактор залишився в іншій кімнаті. Він через п'ять хвилин прийшов до нас з пляшкою шампанського" , - зазначила вона.
Зірка "Діамантової руки" заявила, що її пограбували співробітники "Пусть говорят"

Як сказала зірка, пропажу великої грошової суми вона виявила незабаром, як телевізійники пішли.

"У мене було 800 тисяч рублів в гаманці. А тепер там залишилося двісті. Він взяв їх собі. Я не боюся сказати про це. Крім грошей пропала ще і банківська карта. У поліцію ніколи не зверталася. Зараз хочу вийти на їх начальство і все розповісти", - зауважила 79-річна Світлична.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лариса Гузєєва поділилася архівною фотографією, на якій вона показала себе в молодості.

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Автор
Марія Дідик
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