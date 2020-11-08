Лобода показала нові фото молодшої дочки Тільди

Українська співачка Світлана Лобода, яка проживає і виступає в Росії, опублікувала серію знімків зі своєю 2-річною дочкою Тільдою.

Фотографії жінка оприлюднила в акаунті в Instagram. Артистка тримала дівчинку на руках, не показуючи обличчя дитини.

Лобода постала перед фанатами в облягаючому чорному короткому платті. Образ вона доповнила чорним піджаком і босоніжками на високій шпильці.

Тільда була одягнена в пишну сукню в квіточку. На голові дитини видно чорний бантик.

Лобода назвала дочку "пиріжечком". "Щодня дякую богові за можливість бути мамою. Що б не відбувалося навколо, в цих маленьких обіймах моя найбільша сила", – написала жінка.

Нагадаємо, раніше співачка вперше показала обличчя Тільди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода народила другу дочку в 2018 році в одному з кращих госпіталів Лос-Анджелеса (США). Пологи приймали відразу дев'ять фахівців, при цьому в пологовому залі артистка перебувала одна.

У ЗМІ повідомляли, що Лобода була вагітна від соліста культового німецького рок-гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина спричинила ажіотаж у соцмережах.

Також обговорювалися чутки, що батьком дитини є один з українських поп-виконавців, в той час як ім'я Тілля використовується "для відводу очей".