Світлана Ходченкова захопила передплатників пікантним фото

Відома російська актриса Світлана Ходченкова вразила своєю чаруючою фотографією.

У своєму Instagram-акаунті Ходченкова показала пікантне фото на заняттях з танців на жердині. На фотознімку актриса постала в напівзігнутому положенні, направивши свій інтригуючий погляд в камеру.

Примітно, танці на пілоні, крім іншого, також часто відносять і до стриптизу.

Раніше в мережі запідозрили Ходченкову у вагітності, проте актриса показала фото з відповіддю.

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