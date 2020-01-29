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29 січня • оновлено в 18:59
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Світлана Ходченкова захопила передплатників пікантним фото

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Відома російська актриса Світлана Ходченкова вразила своєю чаруючою фотографією.

У своєму Instagram-акаунті Ходченкова показала пікантне фото на заняттях з танців на жердині. На фотознімку актриса постала в напівзігнутому положенні, направивши свій інтригуючий погляд в камеру.

#dancing @pole_ksu 🖤

Публікація від Actress / official page (@svetlana_khodchenkova)

Примітно, танці на пілоні, крім іншого, також часто відносять і до стриптизу.

Раніше в мережі запідозрили Ходченкову у вагітності, проте актриса показала фото з відповіддю.

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