Світлана Бондарчук не прийшла на похорон колишньої свекрухи Скобцевої

Юля Ухіна Люди 11:27, 23.10.2020

22 жовтня на Новодівичому кладовищі в Москві поховали Ірину Скобцеву. На жалобній церемонії були присутні багато зіркових родичів актриси, проте серед них не було її колишньої невістки – Світлани Бондарчук.

Як повідомляє видання "СтарХит", Світлана однією з перших принесла співчуття ексчоловікові Федору Бондарчуку та всім рідним покійної у соцмережах. Однак про причини своєї відсутності під час церемонії прощання зі Скобцевою не повідомила.

Ірина Скобцева і Світлана Бондарчук
starhit.ru

Також наголошується, що нинішня дружина режисера Пауліна Андрєєва на похороні не відходила від чоловіка, морально підтримуючи його. Вона приймала співчуття разом з онуками померлої актриси Сергієм Бондарчуком та Костянтином Крюковим.

Федір Бондарчук і Пауліна Андрєєва на похороні Ірини Скобцевої
mk.ru

Попрощатися зі Скобцевою прийшли режисери Олексій Учитель та Володимир Меньшов, актори Ігор Верник, Ігор Угольников, Сергій Гармаш й багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в смерті Скобцевой помітили містику. Актриса померла в один день зі своїм чоловіком Сергієм Бондарчуком, проте з різницею у 26 років. Зірки радянського кіно не стало 20 жовтня 2020-го, а її коханого – 20 жовтня 1994-го.

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