Світлана Бондарчук не прийшла на похорон колишньої свекрухи Скобцевої

22 жовтня на Новодівичому кладовищі в Москві поховали Ірину Скобцеву. На жалобній церемонії були присутні багато зіркових родичів актриси, проте серед них не було її колишньої невістки – Світлани Бондарчук.

Як повідомляє видання "СтарХит", Світлана однією з перших принесла співчуття ексчоловікові Федору Бондарчуку та всім рідним покійної у соцмережах. Однак про причини своєї відсутності під час церемонії прощання зі Скобцевою не повідомила.

Також наголошується, що нинішня дружина режисера Пауліна Андрєєва на похороні не відходила від чоловіка, морально підтримуючи його. Вона приймала співчуття разом з онуками померлої актриси Сергієм Бондарчуком та Костянтином Крюковим.

Попрощатися зі Скобцевою прийшли режисери Олексій Учитель та Володимир Меньшов, актори Ігор Верник, Ігор Угольников, Сергій Гармаш й багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в смерті Скобцевой помітили містику. Актриса померла в один день зі своїм чоловіком Сергієм Бондарчуком, проте з різницею у 26 років. Зірки радянського кіно не стало 20 жовтня 2020-го, а її коханого – 20 жовтня 1994-го.