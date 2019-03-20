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''Світла пам'ять майстрові!'' В Україні згадали відомого артиста, який загинув у ДТП

2.3тЧитати матеріал російською

Користувачі Facebook вшанували пам'ять українського актора театру і кіно, телеведучого та шоумена Анатолія Дяченка. У липні 2005 року артист розбився в ДТП. 20 березня йому могло б виповнитися 60 років.

Пост про свого товариша і колегу на особистій сторінці в соцмережі опублікував актор і гуморист, зірка "Шоу довгоносіків" Віктор Андрієнко.

Анатолій Дяченко і Віктор Андрієнко

Анатолій Дяченко і Віктор Андрієнко

"20 березня народився мій Друг Анатолій Дяченко. Талановитий, неповторний, яскравий і ексцентричний актор! Ми разом прийшли у 1979 році до київського "Театру Естради", з чого і почалася наша творча кар'єра. Залишилися ролі в кіно, телепрограми і пам'ять! Світла пам'ять про прекрасну людину і майстра", — написав Андрієнко, долучивши до свого посту фотографію Дяченка.

Пост Андрієнка зібрав сотні лайків, десятки коментарів і перепостів. Під знімком Дяченка користувачі соцмережі згадали його ролі, найкращі проекти з його участю, а також про фатальну ДТП.

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Нагадаємо, за роки кар'єри Анатолій Дяченко знявся в багатьох українських художніх фільмах і серіалах, серед них "Нероби", "Жіноча інтуїція", "На полі крові". Став зіркою святкових ТВ-мюзиклів "Вечори на хуторі біля Диканьки", "За двома зайцями", "Сорочинський ярмарок". Останню роль Дяченко зіграв у картині "Утьосов. Пісня довжиною в життя".

Запам'ятався Дяченко українському глядачеві і такими телевізійними проектами, як гумористичний телеклуб "Золотий Гусак" і телепрограма "3х4. Найкумедніше домашнє відео".

Загинув артист у ДТП 13 липня 2005 року. За деякими даними, у нього стався серцевий напад. Позашляховик Дяченка виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Поховали актора на Байковому кладовищі у Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США помер гітарист Дік Дейл у віці 81 року. Дейла називають "королем серф-року" і одним з перших випробувачів гітари Fender Stratocaster. Найвідомішим у світі став його сингл Misirlou, який режисер Квентін Тарантіно використовував у фільмі "Кримінальне чтиво".

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Особа
Віктор Андрієнко
Місце
Україна
Теги
ДТПакторFacebook
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