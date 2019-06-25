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Організатор концертів розкрив зіркові вимоги Пугачової

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Примадонна російської та радянської естради Алла Пугачова вважає за краще пересуватися країною в спеціальному вагоні з усіма зручностями.

Про це виданню "СтарХит" розповів керівник холдингу Atom Entertainment Group Андрій Алексєєв, який займається ще одним "останнім" концертом артистки в Білорусі, який заплановано на 2 листопада.

"Ми вже співпрацювали з Аллою Борисівною років 15 тому, робили два її концерти в Білорусі. Звичайно, для нас почесно працювати із зіркою такого рівня. Знаю, нас намагалися "посунути": Аллі Борисівні та її менеджменту надходили "вигідніші" контрпропозиції. Радіємо, що вона все ж вибрала нас. Артистка вважає за краще пересуватися на поїзді, тому в Мінськ відправиться поїздом в особистому спецвагоні, який оснащено всім необхідним", – розповів він.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Instagram @ alla_pugacheva_forum

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За словами Алексєєва, зараз вирішується питання з готелем, в якому Пугачова зупиниться на час перебування в Мінську. Їй направили кілька варіантів п'ятизіркових готелів.

Ювілейний концерт Пугачової

Ювілейний концерт Пугачової

Instagram @ alla_pugacheva_forum

"В цілому, концерт повторить кремлівський, тільки декорації будуть масштабнішими. Побутовий райдер у Алли Борисівни досить простий, але відповідає її рівню. Гримерка з дзеркалами, фрукти, вода й все таке інше", – додав він.

Уточнюється, що на відміну від кремлівського концерту, на цей захід квитки коштують адекватніше: від двох до п'ятнадцяти тисяч рублів (до 2 тис. гривень).

Posted @withrepost • @ticketproby Примадонна в Мінську! Квитки вже у продажу! 2 листопада в "Мінськ-Арені" з великим сольним концертом після майже десятирічної перерви виступить Алла Пугачова. Нове шоу Примадонна приурочила до свого ювілею, і їй знову є про що розповісти своїм шанувальникам. Алла Пугачова – "жінка, яка співає" і збирає овації вже більше півстоліття. Послухати її живий виступ - це вже не питання музичних уподобань, а можливість доторкнутися до історії радянської і російської естради. Тому що Примадонна була і залишається однією з найбільш яскравих глав цієї історії. Мінськ з гордістю буде приймати Народну артистку СРСР! 02.11.2019 о 19:00 МКСК Мінськ-Арена, Мінськ Квитки на #ticketpro # тікетпро # кудапойтівмінске #concertminsk #instaminsk #minskgram # аллапугачева # женщінакотораяпоет # прімадоннароссійскойестради

Публікація від Алла Пугачова (@alla_pugacheva_forum)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Алла Пугачова
Місце
БілорусьМінськ
Теги
шоу-бизнесконцерт
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