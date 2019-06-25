Організатор концертів розкрив зіркові вимоги Пугачової

Примадонна російської та радянської естради Алла Пугачова вважає за краще пересуватися країною в спеціальному вагоні з усіма зручностями.
Про це виданню "СтарХит" розповів керівник холдингу Atom Entertainment Group Андрій Алексєєв, який займається ще одним "останнім" концертом артистки в Білорусі, який заплановано на 2 листопада.
"Ми вже співпрацювали з Аллою Борисівною років 15 тому, робили два її концерти в Білорусі. Звичайно, для нас почесно працювати із зіркою такого рівня. Знаю, нас намагалися "посунути": Аллі Борисівні та її менеджменту надходили "вигідніші" контрпропозиції. Радіємо, що вона все ж вибрала нас. Артистка вважає за краще пересуватися на поїзді, тому в Мінськ відправиться поїздом – в особистому спецвагоні, який оснащено всім необхідним", – розповів він.
Алла Пугачова
Instagram @ alla_pugacheva_forum
За словами Алексєєва, зараз вирішується питання з готелем, в якому Пугачова зупиниться на час перебування в Мінську. Їй направили кілька варіантів п'ятизіркових готелів.
Ювілейний концерт Пугачової
Instagram @ alla_pugacheva_forum
"В цілому, концерт повторить кремлівський, тільки декорації будуть масштабнішими. Побутовий райдер у Алли Борисівни досить простий, але відповідає її рівню. Гримерка з дзеркалами, фрукти, вода й все таке інше", – додав він.
Уточнюється, що на відміну від кремлівського концерту, на цей захід квитки коштують адекватніше: від двох до п'ятнадцяти тисяч рублів (до 2 тис. гривень).
Posted @withrepost • @ticketproby Примадонна в Мінську! Квитки вже у продажу! 2 листопада в "Мінськ-Арені" з великим сольним концертом після майже десятирічної перерви виступить Алла Пугачова. Нове шоу Примадонна приурочила до свого ювілею, і їй знову є про що розповісти своїм шанувальникам. Алла Пугачова – "жінка, яка співає" і збирає овації вже більше півстоліття. Послухати її живий виступ - це вже не питання музичних уподобань, а можливість доторкнутися до історії радянської і російської естради. Тому що Примадонна була і залишається однією з найбільш яскравих глав цієї історії. Мінськ з гордістю буде приймати Народну артистку СРСР! 02.11.2019 о 19:00 МКСК Мінськ-Арена, Мінськ Квитки на #ticketpro # тікетпро # кудапойтівмінске #concertminsk #instaminsk #minskgram # аллапугачева # женщінакотораяпоет # прімадоннароссійскойестради
Як повідомляв OBOZREVATEL:
17 квітня Пугачова дала масштабний сольний концерт у Кремлівському палаці на честь 70-річчя.
Через гучний захід розгорілася низка скандалів. У мережі обурилися, що державна установа надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів.
Музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що Пугачова зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я, отримуючи такі гроші.
Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі Вадим Манукян зазначив, що артистка розлютила публіку, "помахавши перед нею червоною ганчіркою".
Також з'явилася інформація, що Пугачова співатиме під фонограму при вартості квитка в 300 тисяч рублів, хоча в афішах вказувалося, що буде живий звук.
8 квітня російські артисти відсвяткували ювілей примадонни Пугачової гучним концертом у Москві.
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