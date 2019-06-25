Організатор концертів розкрив зіркові вимоги Пугачової

Примадонна російської та радянської естради Алла Пугачова вважає за краще пересуватися країною в спеціальному вагоні з усіма зручностями.

Про це виданню "СтарХит" розповів керівник холдингу Atom Entertainment Group Андрій Алексєєв, який займається ще одним "останнім" концертом артистки в Білорусі, який заплановано на 2 листопада.

"Ми вже співпрацювали з Аллою Борисівною років 15 тому, робили два її концерти в Білорусі. Звичайно, для нас почесно працювати із зіркою такого рівня. Знаю, нас намагалися "посунути": Аллі Борисівні та її менеджменту надходили "вигідніші" контрпропозиції. Радіємо, що вона все ж вибрала нас. Артистка вважає за краще пересуватися на поїзді, тому в Мінськ відправиться поїздом – в особистому спецвагоні, який оснащено всім необхідним", – розповів він.

Алла Пугачова Instagram @ alla_pugacheva_forum

За словами Алексєєва, зараз вирішується питання з готелем, в якому Пугачова зупиниться на час перебування в Мінську. Їй направили кілька варіантів п'ятизіркових готелів.

Ювілейний концерт Пугачової Instagram @ alla_pugacheva_forum

"В цілому, концерт повторить кремлівський, тільки декорації будуть масштабнішими. Побутовий райдер у Алли Борисівни досить простий, але відповідає її рівню. Гримерка з дзеркалами, фрукти, вода й все таке інше", – додав він.

Уточнюється, що на відміну від кремлівського концерту, на цей захід квитки коштують адекватніше: від двох до п'ятнадцяти тисяч рублів (до 2 тис. гривень).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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