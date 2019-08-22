Свій перший бізнес я відкрила у 19 років — засновник ювелірного бренду RIIA Валерія Чайка

В кінці червня на одній з історичних вілл на озері Комо в Італії пройшов щорічний захід A 'Design Award Gala-Night. Тут збираються переможці конкурсів A 'Design Award, представники преси і галузеві лідери. Тут знайомляться, спілкуються, встановлюють контакти.

Сьогодні ми знайомимося з молодим українським дизайнером Валерією Чайкою, засновницею бренду ювелірних прикрас RIIA, колекція обручок якої в цьому році була удостоєна другої премії A 'Design Award в номінації "Аксесуари". Ця премія дуже популярна в світі.

У листопаді цього року Валерія візьме участь у четвертій конференції, присвяченій проблемам модної індустрії, яку організовує команда Vogue UA.

Цей захід вже має статус головного бізнес-майданчика моди в Україні та місця зустрічі міжнародної спільноти експертів. У цьому році він буде присвячений інноваціям і сталому розвитку (Innovation & Sustainability) — двом головним напрямкам, від яких залежить подальший розвиток всього fashion-бізнесу.

— Що таке Sustainability? Це слово зараз буквально стало паролем в моді.

— Sustainability fashion найчастіше перекладається, як стійка мода. Хоча стійкість, на мій погляд, не дуже коректний переклад. Стійкість — це все-таки збереження існуючого стану. А щодо індустрії моди більше підходить переклад у розумінні відновлюваності, підтримки, життєздатності та екологічності.

Ідея якраз не в тому, щоб підтримувати виробництво або продажі на одному рівні, а запобігати виснаженню природних ресурсів з метою підтримання екологічного балансу.

— Чому це так важливо?

— Потрібно сказати, що мода, хоч і створює красу в широкому розумінні слова, — одна з найбільш забруднюючих і руйнуючих навколишнє середовище галузей індустрії. Причому дисбаланс поширюється на взаємовідносини всіх учасників цього процесу — планету, людей і тварин.

Модне виробництво викидає парникових газів більше, ніж, наприклад, всі повітряні й морські перевезення. Дисбаланс стосується і оплати, умов праці, жорстокого поводження з тваринами. І цей список можна продовжувати нескінченно. Так, в усьому винен купальник, який коштує дешевше сиру! Або чоботи, які коштують дешевше вина! Виробництво цих товарів набагато шкідливіше і для людей, і для природи, аніж продукти харчування.

Оскільки ці питання турбують поки не всіх, і далеко не всі люди готові легко відмовитися від благ масмаркету, про це потрібно говорити і досить голосно. На заході однодумців стає все більше — і серед дизайнерів, і серед виробників, і серед споживачів-покупців.

Я знаю, що і в Україні є люди, які стоять на позиціях відповідального бізнесу в моді, котрі піклуються про дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Наприклад, конкурс молодих дизайнерів "Печерські каштани" в цьому році проходив під гаслом стійкої моди, і це добре, що молодих націлюють на такий підхід у їхній професії.

Від початку своєї діяльності я була прихильницею стійкої моди, принципи екологічності лягли в основу мого бренду. Мені було важливо не тільки створити якісний продукт, а й зробити його максимально чесним у відношенні до людей і природи.

В основу роботи RIIA лягли так звані принципи slow fashion — повільної моди. Все це реалізується у використанні вторинної і місцевої сировини, справедливої оплати праці, підтримки майстерності, дизайну, який може залишатися актуальним протягом не одного сезону.

— Як виникло рішення створювати прикраси? Часто це буває сімейною справою...

— Ні, в моїй родині немає ювелірів. А творчістю я займалася завжди — малювала, майструвала, грала. Свій перший бізнес я відкрила в 19 років після сильного враження, яке залишило літо, проведене у США. Мені дуже сподобалося яскраве розмаїття стилів життя нью-йоркців. Це так відрізнялося від рідного Києва, де всі особисті прояви і життєві сценарії типові для більшості містян.

Почала з байк-прокату, який відкрила на базі ресторанів Діми Борисова. Мені так хотілося, щоб кияни почали їздити містом на велосипедах, як у всьому світі. Після цього я попрацювала в рекламному агентстві. Ізрозуміла, що перспектива працювати в офісі на чужі проекти мене не радує і не надихає. Тоді й задумалася про власні творчі проекти.

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Декілька років пошуків подарували мені можливість запустити свою власну справу. Це була RIIA. З одного боку, я бачила недолік (за всієї великої кількості) доступних якісних модних прикрас для мого покоління, з іншого — мене заінтригувала можливість роботи з формою, створення натільних скульптур.

— Як народжується той чи інший виріб?

— З самого початку я розуміла, що хочу робити прикраси вручну. Це частина мого світогляду і моїх цінностей. Дуже ціную ремісничу культуру, а ювелірна робота — одна з найскладніших. У наш час високопрофесійних майстрів стає все менше.

Більшість прикрас роблять заводським способом, що непогано, але масове виробництво не таке цінне. Тому на першому етапі у мене був пошук тих самих талантів серед майстрів-ювелірів. І мушу сказати, що пошуки веду досі. Пошук творчих, прихильних мені людей не припиняється, пошук талантів — це взагалі стало частиною мого життя. Дуже радію, коли виходить творча командна робота!

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Далі мені важливо було визначиться з матеріалами, які я використовую в роботі. Так вибір припав на максимально екологічний, а саме вторсировину дорогоцінних металів. У випадку з металами з цим простіше. У легкій промисловості не так просто побудувати бізнес на переробці сировини. Тому мені в цьому сенсі пощастило.

— Твоя колекція обручок завоювала срібну нагороду в міланському конкурсі A'Design Awards в Італії. Дуже цікаві прикраси! З чим пов'язаний такий успіх?

— Я думаю, що зійшлися разом декілька факторів. По-перше, не так багато брендів у своїй діяльності ґрунтуються на будь-яких цінностях, крім прибутку. І це нормально для бізнесу! Але я думаю, що без пошуку компромісу між прибутком та ідеєю ми довго не протягнемо, тому вважаю своїм обов'язком створювати дещо інший продукт. І дуже рада, що до нього є інтерес публіки, зокрема готової платити більше за якісний і не шкідливий для оточуючих товар. По-друге, перемога в конкурсі стала для мене сюрпризом. Значить, я змогла відчути час, в якому ми живемо. Для мене це важливо.

— Які тенденції зараз спостерігаються в дизайні у США?

— Я живу і працюю в Лос-Анджелесі й можу сказати, що місцева "сцена" дуже відрізняється і від Європи, і навіть від Нью-Йорка. У "місті янголів" все обертається навколо індустрії розваг, у якій тисячі своїх героїв. Але є "секретна" східна частина міста, де живуть хіпстери з усього світу.

У цьому вічному сяйві сонце між голлівудських пагорбів, де цілий рік пахнуть тропічні квіти, і буцімто час зупинився, живе своя мода, стиль і тренди. Тут носять довгі вуса і прикрашають себе смішними татуюваннями. І в цих людей є свої принципи — індивідуальний стиль кожного поважається і приймається, важливий прояв індивідуальності, а не демонстрація вартості речей, сильна мода на вінтаж, екологічність і універсальність.

Універсальність в широкому сенсі цього слова, від робочих уніформ у вигляді комбінезона до дизайнерських штучок поза трендами і сезонами. Крім цього, тут цінують ручну працю, люблять і готові за неї платити.

— Які плани на найближче майбутнє?

— Хочу почати працювати із золотом. Це відкриє нові можливості для творчих рішень. Дуже цікаво спробувати себе в чоловічій моді: планую створити колекцію чоловічих прикрас. Обидва кроки — це нові ринки для мене, оскільки зараз всі мої прикраси виготовляються зі срібла.

Ціна золота зовсім інша, тому для масового покупця дизайн золотих прикрас буде зовсім іншою. У мене замовляли і нинішні моделі в золоті, але це були поодинокі особисті ексклюзивні історії. Також із партнером зараз будуємо маркет-плейс RIIA. Ми хочемо продавати не тільки власні прикраси, але й створити майданчик для інших ювелірних брендів, де для покупця нішевих та ексклюзивних виробів вся інформація буде зібрана в одному місці.

— Де продаються прикраси RIIA?

— Їх можна купити онлайн або в декількох магазинах у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку і Сан-Франциско.

— Чи плануєш ти виходити на ринок Європи?

— Поки ні. Хочеться, щоб бренд з'явився спочатку всюди в онлайні, й у США ще є дуже багато майданчиків, на яких хочеться з'явитися. Дуже інтригують і надихають можливості Азії. А Європа — як вийде. Якщо вийде без надзусиль, буду рада.

— Які інновації особливо актуальні сьогодні в модній індустрії?

— Інновацій багато і вони стосуються різних напрямків діяльності. З одного боку, багато брендів і модні будинки відмовляються від використання тварин як сировинного ресурсу для створення моди. Так з'являється маса замінників шкіри, хутра, розробляються і використовуються нові матеріали. Другий напрямок стосується більшої автоматизації виробництва. Досі в модній індустрії дуже багато стадій виробництва перебувають на досить відсталому (і відповідно дешевому) рівні.

З цікавих нововведень останнього часу — джинсовий стартап Unspun, який за допомогою "штучного інтелекту" шиє джинси з ідеальною саме для тебе посадкою. Так само впроваджуються інновації, які змінюють саму модель продажів і споживання.

— Чому зараз так активно говорять про стійкість моди? Іншими словами про Sustainability?

— Це питання актуальне на заході давно. У ювелірній справі активно проявляє себе Меллісса Джон Меннінг. Вона одна з перших американських дизайнерів ввела сертифікацію своїх матеріалів, відкрила департамент Sustainability у Консульстві Моди США. Представники консульства, до речі, будуть восени на конференції в Києві. Я рада, що в минулому році була удостоєна головного призу в її конкурсі "Майбутнє ювелірних прикрас США" саме за просування цих цінностей моїм брендом.

Валерія Чайка — молодий український дизайнер, засновниця ювелірного бренду RIIA, виробництво якого розташоване в Лос-Анджелесі. Всі вироби виготовляються вручну. У 2018 році бренд RIIA посів перше місце в конкурсі американського дизайнера прикрас Melissa Joy Manning, яка є співзасновником комітету стійкої моди в Council of Fashion Designers of America (CFDA)

У 2019-му колекція обручок Валерії Чайки завоювала срібну нагороду в міланському конкурсі A'Design Awards в Італії. Бренд отримав позитивні відгуки таких впливових видань, як Wallpaper Magazin і ArchDaily.

Вироби RIIA продаються в магазинах Америки і Європи, в таких модних столицях, як Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Берклі, Барселона.

Валерія — член Спілки дизайнерів України, член Асоціації ювелірів України, з 2018 року її запрошують у журі дизайнерських конкурсів і нагород.

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