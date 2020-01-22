"Зіткнення без шансів": свідок смертельної ДТП з Островською розповів, як все було

Свідок смертельної ДТП з засновницею львівської клініки естетичної медицини Genesis Соломією Островської Олексій Філановський розповів, як сталася трагедія.

Так, за словами чоловіка, дівчина поводилася за кермом автомобіля так, що він відразу зрозумів – такий стиль водіння загрожує неприємностями. Вона їхала на високій швидкості, не думаючи про дистанцію. А на житомирській окружній, де зараз йде ремонт, обігнала Олексія, попри знак обмеження – 20 км. Чоловік зазначив, що потім Соломія опинилася за двома машинами, яких теж вирішила обігнати та порівнялася з фурою, яка їхала назустріч. В результаті дівчина не змогла повернутися на свою смугу і сталося найстрашніше. Про це Філановський написав на своїй сторінці в Facebook.

Соломія Островська Фото: instagram/solomiaostrovska

"Це був той випадок, коли за 20 секунд до аварії, я сказав, що такий стиль водіння загрожує неприємностями. Отже, львівська траса, під'їзд до Житомира. За мною в лівій смузі їде машина, яка, попри досить високу швидкість, не дуже думає про дистанцію. Коли я пригальмовую, дистанція іноді скорочується до критичної... Ми в'їжджаємо на житомирську окружну, на якій зараз йде ремонт. Через кілька кілометрів свіжий знак обмеження – 20 км. Я скидаю, Nissan негайно мене обганяє. Само по собі не карається, але коли на ділянці з явними ознаками ремонту ставлять знак двадцять, а на вулиці темно, ризик потрапити в яму, дорожній шов або ще на якусь біду зростають багаторазово. Ігнорування цієї обставини – ризик, який важко виправдати виграшем за часом, оскільки трафік все одно щільний, а на цій ділянці по одній смузі в кожну сторону "

Соломія Островська Фото: instagram/solomiaostrovska

"Обігнавши мене, Nissan опиняється ще за двома машинами. Бачачи найближчу до себе, водійка, очевидно, вирішує здійснити обгін. При цьому, машина, яка їде перед нею, вже практично порівнялася з фурою, яка їде назустріч. Тобто, обгін двох машин одним маневром неможливий. Ймовірно, в цей момент водійка невірно оцінює ситуацію, не помічаючи другої машини, або ігноруючи її... Виїхавши на зустрічну смугу, опиняється перед фурою, і повинна розуміти, що обгін неможливий, і треба повернутися, благо попутні машини ще далеко. Але тут, напевно, в машині щось відбувається – дзвонить телефон, приходить повідомлення, падає стаканчик з кавою (важко сказати, що саме) – водійка відволікається, і машина їде прямо назустріч фурі по її смузі. Машини зближуються, і коли вони вже зовсім поруч, вона повертає концентрацію. У неї є теоретична можливість уникнути найстрашнішого, пішовши лівіше в кювет, і підставивши порожню пасажирську сторону (водійка одна в машині). Але в останню мить вона вивертає кермо, намагаючись повернутися у свою смугу, а на це вже не вистачає ні часу, ні простору. Далі – зіткнення без шансів на порятунок", – написав Олексій.

Соломія Островська Фото: instagram/solomiaostrovska

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі відреагували на трагічну новину і висловили свої співчуття близьким Соломії Островської.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!