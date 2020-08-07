Свідок про ДТП за участю Єфремова: він мене мало не вбив за кілька секунд до аварії
Свідок у справі ДТП за участю Михайла Єфремова Роман Шрамко заявив, що актор мало не вбив його за кілька секунд до аварії, де загинув Сергій Захаров.
Про це чоловік розповів під час третього засідання через відеозв'язок із Залізничного районного суду Сімферополя, що в окупованому Криму, пише видання "КП" у телеграм-каналі.
"Бачив його на місці ДТП. Ми з другом їхали з аеропорту. І Єфремов нас підрізав. Але на той момент я не знав, що це Єфремов. Його машина на перехресті напереріз у третю смугу з занесенням вискочила на нас. Ми сигналили й загальмували. Він поїхав далі, а ми за ним", – відзначив Шрамко.
За його словами, через кілька метрів після інциденту актор в'їхав у машину загиблого Сергія Захарова. Шрамко вибіг із машини допомогти й бачив, як троє людей витягали потерпілу людину з вантажівки. Свідок відзначив, що Єфремов у стані алкогольного сп'яніння стояв поруч і нічого не робив.
Нагадаємо, що 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, –помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" й допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення й допомогу від актора.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. За цією частиною Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.