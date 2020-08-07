Свідок про ДТП за участю Єфремова: він мене мало не вбив за кілька секунд до аварії

Свідок у справі ДТП за участю Михайла Єфремова Роман Шрамко заявив, що актор мало не вбив його за кілька секунд до аварії, де загинув Сергій Захаров.

Про це чоловік розповів під час третього засідання через відеозв'язок із Залізничного районного суду Сімферополя, що в окупованому Криму, пише видання "КП" у телеграм-каналі.

"Бачив його на місці ДТП. Ми з другом їхали з аеропорту. І Єфремов нас підрізав. Але на той момент я не знав, що це Єфремов. Його машина на перехресті напереріз у третю смугу з занесенням вискочила на нас. Ми сигналили й загальмували. Він поїхав далі, а ми за ним", – відзначив Шрамко.

Свідок Роман Шрамко krivoe-zerkalo.ru

За його словами, через кілька метрів після інциденту актор в'їхав у машину загиблого Сергія Захарова. Шрамко вибіг із машини допомогти й бачив, як троє людей витягали потерпілу людину з вантажівки. Свідок відзначив, що Єфремов у стані алкогольного сп'яніння стояв поруч і нічого не робив.

Нагадаємо, що 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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