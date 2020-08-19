Свідка, яка захищала Єфремова, запідозрили в збуті наркотиків

Свідка, що захищала Єфремова, запідозрили в збуті наркотиків.
Свідка захисту у справі про ДТП з Михайлом Єфремовим Тетяну Беркович перевіряють на причетність до продажу наркотиків.
Про це повідомляє Telegram-канал "112". За словами інсайдерів, слідство припускає, що жінка могла бути постачальником наркотиків артиста. Беркович перебуває в статусі підозрюваної.
Тетяну Беркович запідозрили в збуті наркотиків (фото – Михайло Фролов/КП)
Раніше Єфремова допитували у справі про збут йому заборонених речовин, тоді він відмовився що-небудь говорити. Відкрито статтю 228.1 КК РФ (Незаконне виробництво, збут або пересилання наркотичних речовин).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, будучи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення та допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельне ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.
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