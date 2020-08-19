МоваЯзык

Топтеми:

Свідка, яка захищала Єфремова, запідозрили в збуті наркотиків

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
1,1 т.
Свідка, яка захищала Єфремова, запідозрили в збуті наркотиків

Свідка, що захищала Єфремова, запідозрили в збуті наркотиків.

Свідка захисту у справі про ДТП з Михайлом Єфремовим Тетяну Беркович перевіряють на причетність до продажу наркотиків.

Про це повідомляє Telegram-канал "112". За словами інсайдерів, слідство припускає, що жінка могла бути постачальником наркотиків артиста. Беркович перебуває в статусі підозрюваної.

Тетяну Беркович запідозрили в збуті наркотиків (фото – Михайло Фролов/КП)

Тетяну Беркович запідозрили в збуті наркотиків (фото – Михайло Фролов/КП)

Раніше Єфремова допитували у справі про збут йому заборонених речовин, тоді він відмовився що-небудь говорити. Відкрито статтю 228.1 КК РФ (Незаконне виробництво, збут або пересилання наркотичних речовин).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

РосіяНовини Росіїшоу-бизнесшоуМихайло Єфремов
Поділитися в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди