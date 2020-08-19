Свідка, яка захищала Єфремова, запідозрили в збуті наркотиків

Свідка захисту у справі про ДТП з Михайлом Єфремовим Тетяну Беркович перевіряють на причетність до продажу наркотиків.

Про це повідомляє Telegram-канал "112". За словами інсайдерів, слідство припускає, що жінка могла бути постачальником наркотиків артиста. Беркович перебуває в статусі підозрюваної.

Тетяну Беркович запідозрили в збуті наркотиків (фото – Михайло Фролов/КП)

Раніше Єфремова допитували у справі про збут йому заборонених речовин, тоді він відмовився що-небудь говорити. Відкрито статтю 228.1 КК РФ (Незаконне виробництво, збут або пересилання наркотичних речовин).

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