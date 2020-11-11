Свєтлакова госпіталізували з коронавірусом: комік у важкому стані
Відомий російський шоумен Сергій Свєтлаков захворів на коронавірус. Його госпіталізували в одну зі столичних лікарень.
Як стало відомо, стан артиста різко погіршився, повідомили в Telegram-каналі "Baza".
Зокрема, після короткого обстеження лікарі вирішили, що Сергія треба негайно перевести в іншу лікарню, де умови лікування значно краще пристосовані до COVID-19.
На даний момент Свєтлаков знаходиться у важкому стані. За словами джерел, комп'ютерна томографія показала в нього ураження легень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський актор Михайло Пореченков, який стріляв по "кіборгах" у "ДНР", захворів на коронавірус. Через це скасовують вистави за участю артиста.