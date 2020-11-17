Свекор показав, як насправді живе його невістка-блогерка: в мережі розгорілися суперечки через вірусне відео

В мережі розгорілись суперечки навколо вірусного відео, яке зняв свекор української блогерки Вікторії Німець і показав, як насправді живе зірка мережі.

Так, коментуючи інцидент, багато з них розкритикували дівчину і підтримали позицію її свекра, в той час, як інші засудили чоловіка через вторгнення в побутове життя молодої сім'ї. Свою думку вони написали в Facebook.

Більшість користувачів мережі відзначили, що дівчина в своєму блозі, описуючи власне життя, свідомо обманює своїх фоловерів і влаштовує "дешеву показуху".

Свекор показав: як живе його невістка-блогерка. Скріншот відео

"Хіба в когось ще є сумніви, що життя відфотошоплене, викладене в Інстаграмі і реальне – дві великі різниці. Так і живуть: на фото краса, а в житті – багнюка", – висловилися користувачі.

"У цьому ж суть показових блогерок! На зображенні одне, в житті – інше. Маючи гроші, можна ж найняти когось, хто раз в тиждень буде прибирати. Тихий жах, вона закінчить біля сміттєвого бака", – додали інші.

У мережі розгорілися суперечки через вірусне відео про невістку-блогерку Скріншот Facebook

У мережі розгорілися суперечки через вірусне відео про невістку-блогерку Скріншот Facebook

Знайшлися й ті, хто розкритикував самого чоловіка – автора вірусного ролика. На думку деяких користувачів мережі, він не має права лізти в особисте життя свого сина та невістки, і вже тим більше показувати її публіці. Також його засудили за величезну кількість ненормативної лексики в відео.

Крім цього, в мережі підкреслили, що якщо син автора відео до сих пір живе зі своєю молодою дружиною-блогеркою, значить його влаштовує таке життя.

Користувачі мережі посперечалися через гучного відео про блогерку. Скріншот Facebook

Користувачі мережі посперечалися через гучного відео про блогерку Скріншот Facebook

Користувачі мережі посперечалися через відео про блогерку Скріншот Facebook

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